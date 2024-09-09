Об этом сегодня, 9 сентября, сообщили на аппаратном совещании в акимате Костаная. Одной из тем, которую на нем обсудили, стала подготовка областного центра к отопительному сезону.

По словам руководителя отдела ЖКХ Азамата БЕГАЛИНА, тепловики просят повысить тариф в связи с недавним подорожанием газа.

- С 1 июля текущего года пересмотрена цена товарного газа, поставляемого АО «КазТрансГаз Аймак». Рост - на 11,4%. Учитывая прямую зависимость тарифа на теплоснабжение от стоимости газа и в целом высокую топливную составляющую в тарифе КТЭК - около 60% - прогнозируемый рост тарифа теплокомпании составит 2,7 %, - пояснил Бегалин. - Это вынужденная мера. Просим горожан отнестись к ней с пониманием.

При этом докладчик отметил, что долги за услуги теплоснабжения у населения Костаная выросли. Предприятие обслуживает 83 306 абонентов, из них 2 525 - это юридические лица и ИП, остальные - жители. Из 1 млрд 201 млн тенге дебиторской задолженности за населением - 543,4 млн тенге. В прошлом году на эту дату у горожан долгов было около 480 млн тенге.

- Показатель задолженности, не погашенной более двух месяцев, вырос на 274,2 млн тенге. Во многом это связано с существенным увеличением объема начисления за предоставленные КТЭК услуги, - отметил Бегалин.

И добавил, что в городе активизирована практика взыскания дебиторской задолженности через суд. С начала года должникам направлено более 5 000 уведомлений на сумму 1,2 млрд тенге.