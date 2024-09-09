По инициативе городского спорткомитета и городского Совета ветеранов в областной библиотеке им. Толстого 5 сентября прошел очередной шашечный турнир. Посвятили его Дню Знаний.

В одном помещении состязались отдельно ветераны и инвалиды и девушки-студентки. На республиканских шахматных и шашечных турнирах (да и не только на республиканских) часто играют все вместе, независимо от возраста и пола, а награждения проводятся отдельно. Но, к сожалению, у нас нет школы шашек, поэтому силы молодых, как правило, слишком неравны с силами ветеранов и инвалидов. Таким образом состязания оказались двойными.

Среди девушек первой, причем с блестящим результатом, стала Асель Аблайхан. Она одержала победу во всех микроматчах. Вторе место заняла Софья Павленко. Третье – отставшая от нее на пол-очка опытная участница городских соревнований Дильназ Ержанова.

Все трое – студентки частного учебного колледжа «Зерек». И это не случайно. В колледже увлеченный и опытный преподаватель физкультуры – Елена Анатольевна Юркова. На протяжении целого ряда городских и областных турниров она отлично организует команду представителей своего учебного заведения. Правда, пока, к сожалению, широкого оповещения о турнирах нет. Но дорога открыта для всех, желающих проявить инициативу. О предстоящих турнирах всегда можно узнать в областной научной библиотеке, либо в Шахматном клубе у Валерия Бенедиктовича Николаева.

Состязания у мужчин длились дольше и закончились уже далеко не первой победой участника целого ряда республиканских и областных турниров Айдархана Бигалиева, который лишь одну встречу завершил равенством, а в остальных одолел конкурентов. Вторым стал уступивший ему в личной встрече, стремительно выросший за последние годы Касым Сатубалдин. Третьим – представитель КОС Вячеслав Тупицын. Показательно, что в двух партиях он продемонстрировал замечательную игру и единственными ходами добился ничьей в, казалось бы, совершенно безнадежных позициях.

Все победители награждены грамотами городского спорткомитета, к которым у ветеранов добавились и медали. Кроме того, все студенты получили памятные подарки от Малой Ассамблеи народа Казахстана.

Автор - судья соревнований, член городского Совета ветеранов

Фото предоставила ОУНБ им. Толстого

