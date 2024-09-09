Министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что за приписки в медицинских организациях могут последовать жесткие меры, вплоть до отзыва лицензий, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В ходе проверок было выявлено около 46 тысяч нарушений, связанных с приписками, однако штрафы, наложенные на медучреждения, не решили проблему системно. В связи с этим Минздрав планирует провести масштабную проверку в сентябре, чтобы выявить все случаи нарушений.

- Мы будем ставить вопрос достаточно жестко вплоть до отзыва лицензии при необходимости, передачи в соответствующие правоохранительные органы, то есть не ограничиваться одними штрафами, - отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Альназарова также сообщила, что с 2025 года планируется не допускать к оказанию услуг медучреждения, которые были уличены в приписках и других нарушениях.

Отметим, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем недавнем Послании народу Казахстана поручил создать единую государственную медицинскую информационную систему, которая обеспечит сквозной контроль и объективность данных для всех медицинских организаций, получающих государственный заказ. Эта мера призвана предотвратить приписки и фальсификацию данных о медицинских услугах.

Так, одной из ключевых мер в борьбе с приписками станет внедрение системы биометрической идентификации пациентов через Face-ID. Пилотный проект уже запущен в поликлинике Астаны и к 2025 году его планируется распространить по всей стране. Система биометрии будет фиксировать фактические посещения пациентов, исключая возможность фальсификации данных о полученных услугах, что также поможет предотвратить нецелевое использование бюджетных средств и взносов граждан.

- Это станет эффективным инструментом, который на корню исключит приписки, - пояснила министр здравоохранения.