В девятый соревновательный день Паралимпийских игр в Париже казахстанские атлеты продолжили участие в соревнованиях по пара плаванию и пара дзюдо, а также начали свои выступления в гребле на каноэ.

Наиболее успешно выступили в этот день пара дзюдоисты. В весовой категории до 57 кг в классе J2 бронзовый призер чемпионата мира и Азиатских Пара игр, участница Паралимпиады-2020 Даяна Федосова в стартовом поединке одержала победу со счетом 10:0 над Люсией Тейшейрой Араужо да Силвой из Бразилии, являющейся двукратным серебряным призером Паралимпиад, серебряным призером чемпионата мира и чемпионкой Панамериканских Пара игр. А уступив в полуфинале Джунко Хиросе из Японии, Федосова в поединке за третье место встретилась с пара дзюдоисткой из Турции Донду Есильюрт и одержала победу со счетом 11:0, завоевав бронзовую медаль Паралимпийских игр, ставшую для Казахстана шестой.

даяна Федосова / Фото olympic.kz

С победы начал свои выступления на татами чемпион мира и победитель Азиатских Пара игр 2022 года Ергали Шамей, одержавший верх в четвертьфинале весовой категории до 73 кг в классе J1 над представителем страны-хозяйки Пара игр французом Арминдо Родригесом - 10:0 (иппон). В полуфинале казахстанец победил серебряного призера чемпионатов Европы и мира Леннарта Засса из Германии - 10:1, но в решающей схватке уступил Флорину-Александру Бологе из Румынии - 0:10. А серебряная медаль Шамея стала седьмой наградой Казахстана на Паралимпиаде в Париже.

Ергали Шамей / Фото olympic.kz

Уступив в первой схватке в весовой категории до 70 кг в классе J2 со счетом 0:10 обладательнице «бронзы» Паралимпийских игр в Токио Кадзусе Огаве из Японии, казахстанская пара дзюдоистка Мереке Аяла получили шанс побороться за третье место в поединке с серебряным призером Паралимпиады-2020 Иной Калдани из Грузии, но потерпела поражение.

Дошли до финалов на своих дистанциях выступавшие в этот день в пара плавании оба представителя Казахстана. Первая казахстанская чемпионка Паралимпиады 58-летняя Зульфия Габидуллина, завоевавшая «золото» на Пара играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, в квалификации на своей третьей дистанции в Париже - 50 м вольным стилем в классе S4 показала третий результат в своем заплыве (42,85 сек.) и прошла в финал, где со временем 43,75 сек. заняла седьмое место. «Золото» же завоевала Леанн Смит из США, установив при этом мировой рекорд (40,03).

Выступавший на дистанции 50 м баттерфляем в классе S5 Сиязбек Далиев показал в квалификационном заплыве время 36,42 сек. и вышел в финал, где улучшил свой результат до 36,35 сек., но занял седьмое место.

Успешно прошли квалификацию и вышли в полуфинал Паралимпиады по пара каноэ на дистанции 200 м казахстанские гребцы Жаныл Балтабаева, выступающая в классе VL3 и показавшая результат 1 мин. 4,72 сек., и Бибарыс Спатай, соревнующийся в классе KL2 и преодолевший дистанцию за 48,50 сек.