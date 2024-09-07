Стартовал четвертый розыгрыш Лиги наций УЕФА, финальная стадия которого пройдет летом 2025 года. Сборная Казахстана по итогам предыдущего розыгрыша Лиги наций добилась повышения в Лигу B, где будет играть в группе В3 вместе с более серьезными соперниками - участниками финальной части чемпионата Европы сборными Австрии и Словении, а также сборной Норвегии.

Мяч посл удара Холанда попал в стойку ворот и отлетел в поле / фото kazfootball.kz

Первый матч группового турнира национальная сборная Казахстана провела в южной столице республики против сборной Норвегии, с которой ранее не встречалась, и которая стала 75-м соперником в ее истории. Этот матч стал первым для казахстанских футболистов под руководством бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

В стартовом составе сборной Казахстана на поле алматинского стадиона «Центральный» вышел полузащитник «Тобола» Ислам Чесноков, компанию которому в средней линии составили Асхат Тагыберген («Ордабасы»), Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция) и Рамазан Оразов («Силькеборг», Дания). Также на матч вышли вратарь Игорь Шацкий («Актобе»), защитники Ян Вороговский, Александр Марочкин, Марат Быстров (все - «Астана»), Алибек Касым («Актобе») и Нуралы Алип («Зенит», Россия) и нападающий Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция). В заявку на матч были включены еще два игрока «Тобола» - вратарь Стас Покатилов и защитник Роман Асранкулов.

С самого начала встречи норвежские футболисты, несмотря на гостевой матч, считавшиеся явными фаворитами встречи, завладели территориальным преимуществом, пытаясь найти слабые места в плотной обороне казахстанцев, но не создали ни одного по-настоящему опасного момента у ворот Шацкого. А после десяти минут игры хозяева сумели организовать контрвыпад, и Чесноков после передачи из центра Аймбетова вошел слева в штрафную площадь, но удар в направлении дальнего угла у него откровенно не получился. Вскоре защитник нидерландского клуба АЗ и сборной Норвегии Давид Вольфе с дуги штрафной площади пробил в левый угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой.

Норвежцы продолжали владеть мячом, подав в первой половине тайма четыре угловых удара и нанеся шесть ударов, но при этом ни одного в створ ворот. На 24-й минуте после навесной подачи в штрафную площадь хозяев по воротам головой пробил второй лучший бомбардир в истории сборной Норвегии, нападающий английского клуба «Манчестер Сити» и рекордсмен английской Премьер-лиги по голам за сезон Эрлинг Холанд, но мяч по дуге опустился на сетку ворот сверху. На исходе получаса игры Аймбетов совершил длинный забег по центру с мячом и из пределов штрафной площади с острого угла пробил по воротам голкипера испанской «Севильи» и сборной Норвегии Эрьяна Нюланда, но его удар заблокировал Вольфе.

Буквально в следующую минуту гости провели атаку по правому краю и после подачи в штрафную площадь уже игравший в Алматы на прошлой неделе в матче плей-офф Лиги конференций против «Астаны» в составе норвежского клуба «Бранн» полузащитник Феликс Хорн Мюре в касание пробил из района 11-метровой отметки, но мяч, задев перекладину, пролетел выше ворот. Первый тайм закончился со счетом 2:11 по ударам по воротам, но ни одного в створ так и не было нанесено.

Ход игры во втором тайме остался прежним. И на 51-й минуте Шацкий в падении поймал мяч после удара чуть левее центра с линии штрафной площади нападающего немецкого клуба «РБ Лейпциг» Антонио Нусы. А через три минуты после подачи Нусы от левой боковой линии штрафной площади на дальнюю штангу Холанд подставил во вратарской площадке ногу, и в этом моменте на помощь вратарю пришла штанга, от которой мяч отлетел в поле.

С мячом Максим Самородов / фото kazfootball.kz

На 65-й минуте в составе казахстанской сборной произошла двойная замена, и на поле вместо Оразова и Аймбетова вышли Айбол Абикен («Ордабасы») и Максим Самородов («Ахмат», Россия), а еще через пять минут Зайнутдинова поменял Рамазан Каримов («Астана»). Казахстанцы по-прежнему защищались, но не забывали и о контратаках. На 75-й минуте после входа по правому краю в штрафную площадь гостей Самородова и его борьбы с двумя защитниками мяч отлетел в центр, но по нему не попал находившийся перед вратарской площадкой свободный Каримов.

На 80-й минуте получившего желтую карточку Чеснокова заменил Эльхан Астанов («Астана»). На последних минутах гости заработали три подряд угловых удара, и при розыгрыше ставшего 12-м таким стандартом после подачи от левого углового флага на дальнюю штангу Шацкий в прыжке поймал мяч, опередив Холанда. А на 90-й минуте вратарь сборной Казахстана вновь вступил в игру, поймав в падении мяч в левом нижнем от себя углу ворот после удара головой из центра штрафной площади вышедшего на замену нападающего датского клуба «Норшелланн» Синдре Эгели.

Национальная сборная Казахстана сумела выстоять и прервала четырехматчевую проигрышную серию.

Абат Аймбетов убегает от защитников сборной Норвегии / фото kazfootball.kz

Второй матч в группе В3 между сборными Словении и Австрии также завершился вничью - 1:1, и после первого тура все четыре команды имеют по одному очку. Следующий матч казахстанцы проведут 9 сентября в Любляне против сборной Словении.