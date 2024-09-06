В седьмой и восьмой соревновательные дни на проходящих в столице Франции городе Париже XVII летних Паралимпийских играх казахстанские атлеты вступили в борьбу за награды в пара пауэрлифтинге и в пара дзюдо, продолжили участие в соревнованиях по пара легкой атлетике и пара плаванию, а также завершили выступления в волейболе.

Первой из представителей пара пауэрлифтинга Казахстана на парижский помост вышла воспитанница КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области мастер спорта международного класса Турсынай Кабыл. Перед стартом на Паралимпиаде наставник костанайской спортсменки заслуженный тренер РК Дмитрий Царенко рассказал о текущем сезоне и о том, как шла подготовка к Играм в Париже:

- Это был тяжелый год. Одной из главных сложностей в подготовительном процессе было то, что практически с начала года мы все время находились вдали от дома. Однако в этой ситуации не было никаких отвлекающих факторов, и можно было полностью сконцентрироваться на учебно-тренировочных сборах и выступлениях. В плане финансирования трудностей не возникало, управление физической культуры и спорта акимата Костанайской области и КГУ «Спортивный клуб инвалидов» всегда шли нам навстречу и поддерживали на всех этапах. От нас требовалось только тренироваться и готовиться. Отборочные соревнования включали в себя два обязательных этапа Кубка мира, по итогам выступления в которых формировался рейтинг для отбора на участие в Паралимпийских играх. На обоих этапах - в Таиланде и в Грузии Турсынай заняла третьи места и закрепилась в рейтинге, по которому в каждой весовой категории только восемь лучших спортсменов попадали на Паралимпиаду. Само участие в Играх - это уже огромная удача и высокое достижение, так как конкуренция очень высокая. Главное качество любого спортсмена высокого уровня - это трудолюбие и самодисциплина. Без этого невозможно добиться каких-либо значимых результатов. У Турсынай в совокупности сошлись и трудолюбие, и талант. Она профессионал, который четко выполняет поставленные задачи и планомерно идет к цели. На втором этапе Кубка мира она установила рекорд Казахстана в своей весовой категории, выжав штангу весом 97 кг.

В Париже Турсынай Кабыл выступала в весовой категории до 45 кг и с результатом 95 кг заняла шестое место. Тройку призеров в этой категории составили Гуо Линлин из Китая, установившая мировой рекорд - 123 кг, Зои Ньюсон из Великобритании - 109 кг и Муратлы Назмие из Турции - 108 кг.

Давид Дегтяев / Фото Министерства туризма и спорта РК

Закрывали программу дня в пара пауэрлифтинге соревнования мужчин в весовой категории до 54 кг, в которой Казахстан представлял чемпион Паралимпиады-2020 в Токио (Япония) Давид Дегтярев. Выжав поочередно 185 кг, 186 кг и 188 кг казахстанец завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже, опередив ближайшего преследователя пара атлета из Кубы Пабло Рамиреза Барриентоса на три килограмма (185 кг) и занявшего третье место спортсмена Цинляна Янга на девять килограммов (179 кг). Таким образом Дегтярев стал первым в истории Казахстана двукратным победителем Паралимпиад.

Дастан Мукашбеков / Фото Министерства туризма и спорта РК

Еще одну медаль в этот день завоевал пара атлет Дастан Мукашбеков, выступавший в соревнованиях по толканию ядра в классе F 36. Установив в своей лучшей попытке рекорд Азии - 16,0 м, казахстанец завоевал бронзовую медаль Паралимпиады, уступив российским паралимпийцам Владимиру Свидорову (17,18 м) и Алану Кокойты (16,27 м).

Акмарал Науатабек / фото Министерства туризма и спорта РК

Четвертую награду для Казахстана завоевала выступавшая в соревнованиях по пара дзюдо в весовой категории до 48 кг в классе J2 (спортсмены с нарушением зрения) чемпионка мира 2022 года, победительница Азиатских Пара игр 2022 года Акмарал Науатбек. В стартовом поединке на Паралимпиаде на стадии 1/4 финала она уверенно одолела представительницу Индии бронзового призера Пара Азиатских игр 2020 года Кокилу - 10:0 (иппон). В полуфинале она одержала победу над Джахиде Эке из Турции - 11:0, а в финале выиграла со счетом 10:0 у хозяйки Пара игр французской пара дзюдоистки Сандрин Мартине, являющейся победительницей Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

С рекорда Азии начал свои выступления в пара плавании в Париже бронзовый призер Паралимпийских игр-2020 в Токио, двукратный серебряный призер чемпионатов мира и двукратный чемпион Азиатских Пара игр Нурдаулет Жумагали, заняв в своем квалификационном заплыве на дистанции 100 м брассом в классах SB 12 и SB 13 первое место с результатом 1 мин. 5,11 сек. и уступив в отборе лишь Энгелю Талисо из Германии, установившему мировой рекорд в классе SB 13 - 1.01,84. Финальный заплыв казахстанец завершил вторым и завоевал серебряную медаль Паралимпиады, показав результат 1.04,83, ставший рекордом Паралимпийских игр в классе SB 12 и новым рекордом Азии.

Серебряный призер Паралимпиады по пара плаванию Нурдаулет Жумагали / фото olympic.kz

Таким образом казахстанские паралимпийцы побили свой рекорд по медалям на Паралимпийских играх. В Париже они завоевали уже пять медалей - две золотые, две серебряные и одну бронзовую. Такое же количество медалей казахстанцы завоевали и на предыдущей Паралимпиаде, но при этом золотая медаль в Токио была одна.

Завершила свое выступление на Паралимпиаде мужская сборная Казахстана по волейболу сидя. Заняв на предварительном этапе третье место в своей группе, наши волейболисты в матче за пятое место одержали уверенную победу над сборной Бразилии - 3:0 (25:19, 25:18, 25:19).

Выступавший в соревнованиях по толканию ядра в классе F 35 Еламан Жоламан с личным рекордом - 11,56 м занял седьмое место, а золотую медаль завоевал пара атлет из Узбекистана Хуснуддин Норбеков с результатом 16,82 метра.

В пара плавании пробился в финал на дистанции 100 м брассом в классе SB 11 Амир Муратбеков, показав в квалификационном заплыве время 1.21,66. В финале он улучшил свой результат - 1.20,02 и занял седьмое место. А 58-летняя чемпионка Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Зульфия Габидуллина в отборочном заплыве на 50 м брассом финишировала шестой, а по итогам квалификации стала десятой, не попав в финал.

В соревнованиях по пара дзюдо выступавшая в весовой категории до 57 кг в классе J1 (спортсмены с полной слепотой) самая юная спортсменка в составе сборной Казахстана 18-летняя Альфия Тлеккабыл в 1/8 финала одержала чистую победу (иппон) над Иной Черней из Молдовы, а в четвертьфинале уступила чемпионке Европы и бронзовому призеру чемпионата мира 2022 года Анжеле Гаврисюк из Украины - 0:10. В утешительном раунде она с таким же счетом проиграла Пауле Карине Гомес из Аргентины.

После пяти завоеванных медалей сборная Казахстана поднялась с 49-го на 34-е место в медальном зачете Паралимпийских игр, тройку лидеров в котором составляют паралимпийцы Китая - 166 медалей (74 золотых, 55 серебряных, 37 бронзовых), Великобритании - 84 медали (36 золотых, 29 серебряных, 19 бронзовых) и США - 77 медалей (27 золотых, 33 серебряные, 17 бронзовых).