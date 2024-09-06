По прогнозам синоптиков, в субботу, 7 сентября, ночью на севере, а днём на большей части территории области пройдут дожди, на востоке и юге с грозами. В воскресенье и понедельник, 8-9 сентября, грозовые дожди прогнозируются на севере и востоке.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в субботу утром и днем будет идти дождь, в воскресенье и понедельник по прогнозу - переменная облачность без осадков.

- В субботу ночью по области будет 7-12, днем 13-18, на юге 21 градус тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - В ночь на воскресенье температура воздуха будет в пределах 2-7°С, на северо-западе области ожидаются заморозки на почве до -2°С. Днём будет 15-20°С. В понедельник ночью термометры покажут 7-12°С. Днём ожидаем 17-22°С, на юге 25°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 8-10°С, днём 16-18°С. В воскресенье: ночью 5-7°С, днём 17-19°С. В понедельник: ночью 10-12°С, днём 20-22°С.

В ближайшие трое суток ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с. В субботу периодические усиления до 15-20 м/с ожидаются на севере, юге и востоке, в воскресенье - только на юге области.



