В зале второго этажа картинной галереи экспонируется 27 работ автора, выполненных маслом.





Гани БАЯНОВ - уроженец нашей области, малая родина художника - село Коржынколь Федоровского района. Художественное образование получил в Алматинском художественном училище им. Н. В. Гоголя. В 1981 году стал членом Союза художников СССР. С 1998 по 2005 год преподавал в Алматинском художественном колледже им. У. Тансыкбаева. Он и сейчас живёт в Алматы, но всегда с радостью откликается на предложения привезти свои работы на выставки в Костанайской области и это уже третья такая выставка и вторая в областном центре.

Есть работы Гани Баянова и в фондах Костанайского областного историко-краеведческого музея, впрочем, как и в других музеях Казахстана, включая музее им. А. Кастеева, что само по себе почетно.

Костанайские ценители изобразительного искусства наверняка помнят выставку акварелей художника, прошедшую ровно 5 лет назад, в сентябре 2019 года. Она так и называлась: «Акварель». Встреча с такой необычной, совершенно изумительной акварелью вызывала удивление и восторг. Это был полный отрыв от привычной колористики акварельных рисунков, плотный драматизм красок жизни, без легкомысленной воздушности, ожидаемой от акварельной техники.

«Арал. Еримбет. Дворик», 2013 г.

В этот раз экспонируются работы, выполненные маслом. И в них тоже виден его авторский почерк, который даже человек, не являющийся искусствоведом, может учуять с одного взгляда.

«Арал. Камбаш», 2008 г.

Искусствоведы называют стиль Баянова сумеречным. Действительно, ощущение, что изображенные на работах автора сцены, запечатлены в момент, когда день начинает уступать свои права вечеру. И в этом есть своя прелесть, чувствуется налет полутайны, ощущение предстоящего волшебства, котрое еще только задумывается где-то в галактических далях, но непременно произойдёт.

«Арал. Шижага», 2013 г.

- Несколько лет назад я приезжал в Костанай впервые, - сказал Гани Балмуканович. - У меня и до этого было сильное желательно сделать выставку именно здесь, в Костанае. А когда я впервые увидел этот старинный дом, где находится галерея, он мне сразу понравился. Запал в душу какой-то своей одухотворенностью, старинной архитектурой. И первая моя выставка - в этом зале, именно в этом зале, и она неплохо смотрелась. В этот раз, когда меня пригласили, честно сказать, я долго не решался. Но потом начал радумывать, что если поеду, второй раз акварель уже не повезу, а повезу масло.

Решимости художнику добавила его супруга. Она сказала: «Если тебя пригласили, собирайся, мы обязательно должны поехать». Автор собрал более двух десятков этюдов и приехал. По его словам, этюды видят в основном близкие друзья и родственники.

- Этюд - это удивительная, особенная страсть для художников, - признался Гани Баянов. - Художники это поймут. Каждое новое место - это подарок. А если ездишь ещё с друзьями, это подарок вдвойне. Каждое место имеет свой колорит, свою какой-то специфичную ауру. И мы всегда с волнением выбираем место какое-нибудь, с волнением отправляемся в дорогу. Бывали разные впечатления. Иногда бывало, что ложился и спал под открытым небом. Были случаи, когда мы поселялись в землянках чабанов. Вечерами собирались, обсуждали работы друг друга, беседовали. Это удивительные моменты жизни.

«Кызылорда. Сулу-тобе», 2021 г.

По поводу вопросов и рассуждений о сумеречном флёре его картин, автор справедливо заметил, что у каждого художника свой почерк.

- Я не хочу хвастаться, но у меня уже найден свой язык, - добавил он. - Конечно, не все это могут принять. Я пишу не на большую публику, а на одного-двух человека, которые могут остановиться перед моей работой. Для меня важен именно этот собеседник, который сердцем почувствует, поймет. Есть, конечно, художники-трибуны, для них важна масса. А для меня, всегда были важны камерные вещи и такие тихие композиции. С годами я пришел именно своему языку, своему колориту.

«Кажысай», 2024 г.

«Кызылорда. Аманкелди», 2008 г.

Торопитесь посетить выставку и почувствовать сердцем живопись Гани Баянова, ведь экспозиция «Этюды» будет работать только до 14 сентября.

«Весна. Дворик», 2020 г.

«Кызылорда. Жаназар», 2021 г.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



