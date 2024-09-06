6 сентября 2024, 14:30

В целях поддержания традиций и развития войскового братства между ветеранами-пограничниками России и Казахстана, и по приглашению Челябинской общественной организации «Союз ветеранов Пограничной службы» для участия в мероприятии, посвященном 55-летию трагических событий на озере Жаланашколь, 26 августа делегация РООВП «Застава Тарландары» Костанайской области РК в составе Мулдагалиева К. Р., Рашевского А. И., Бекмурзина А. К., Ахмеджанова К. К., Пимичева В. И., Досмагамбетовой Н. М. выехала в направлении МАПП «Бугристое» г. Троицк.

С сопредельной стороны нашу делегацию встречали председатель Совета ветеранов полковник в отставке Толмачёв В. М., инструктор по работе с ветеранами подполковник в отставке Серова Н. А., основатель Пограничного управления Челябинской области генерал-лейтенант в отставке Серов А.С., пограничники-участники боевых действий у озера Жаланашколь, а также действующие офицеры ПогУ ФСБ РФ Челябинской области.

Тёплую и дружескую встречу продолжили на ПогЗ им.В.Рязанова с местом дислокации в нп «Бугристое». Погода благоприятствовала нам в течение двух дней. Как пошутил начальник кадров ПогУ, «до вашего приезда по региону шли дожди, поспешили заблаговременно дать синоптикам заявку на хорошую погоду». И это им удалось. Начальник ПогК и ПогЗ встретили всех дружелюбно, и с удовольствием ознакомили с вверенным им участком границы и условиями несения службы пограничниками.

На прошлогодней встрече нас информировали о том, что 23.02.2023 года отделению «Бугристое» присвоено имя Виталия Рязанова, героически погибшего в 1969 году при защите ГГ СССР близ озера Жаланашколь в Казахстане. У входа в здание отделения - мемориальная доска с вечной памятной надписью герою.

В музейной комнате ряд экспозиций, посвящённых герою-пограничнику В. Рязанову и событиям в августе 1969 года у озера Жаланашколь. Интересные архивные материалы, документы героя, награды, личные предметы и фотографии из альбомов нахлынули воспоминаниями на пограничников-участников тех шестьдесят девятых.

Со слов ветеранов, это был один из сложных и неспокойных участков, когда ежедневно объявляли команду «застава, в ружьё». В голове прокрутились крутые склоны, пронзительный сногсшибательный ветер, канаты, с помощью которых передвигался личный состав. Как маоисты бесшумно зашли на нашу землю и заняли высоту Каменная. Тяжёлые воспоминания… так как ценой жизни и здоровья советские пограничники отстояли честь и независимость нашей Родины. Для Михаила Дулепова и Виталия Рязанова это был последний наряд. Эти молодые ребята ушли в «Вечный дозор»… Только спустя 50 лет, в 2019 году все участники боевых действий справедливо приравнены к участникам ВОВ.

Далее кинологи заставы показали умелые способности своих питомцев и инсценировали задержание НГГ. Казалось бы, зрелище для нас не новое, но было интересно наблюдать.

Возле здания ПогЗ присутствующим вручили гвоздики и все медленным строем направились к аллее Славы героя-пограничника В. Рязанова, где у памятного камня состоялась церемония возложения цветов.

В течение двух дней организация всех мероприятий была на высоком уровне. Поездка сопровождалась сотрудниками ВАИ и была беспрепятственной и лёгкой.

Дружескую встречу продолжили экскурсией в Троицкий краеведческий музей, где нас сопровождала экскурсовод Рабига Закирова, молодая, симпатичная девушка, очень познавательно донесла до группы содержательную информацию о древней крепости Троицк, основанной в середине 18 века, с большой охотой отвечала на все вопросы. Действительно, Троицк - это музей под открытым небом, о чём свидетельствует грандиозное архитектурное наследие. В небольшом городе построено много православных храмов и мечетей. На берегу реки Уй возвели Собор в честь Святой Троицы. Отсюда и название города.

27 мая 2024 года в Троицке открыли памятник «Защитникам рубежей Отечества всех поколений» по инициативе ветеранов погранвойск. Проект поддержали ПогУ ФСБ России по Челябинской области. Монумент установлен на набережной Свято-Троицкого Собора. Отмечу, очень тонкая профессиональная работа. По традиции состоялось возложение цветов, как дань памяти героям-пограничникам всех поколений.

Время перешло за полдень. Погода нас баловала августовским теплом. Ветер нагонял свежесть полей, усыпанной сотнями разных цветов и трав. Особенно внимание привлекали километры золотого подсолнечника. А наш маршрут уже следовал по направлению с. Варна.

Основательно разместив всех в уютной гостинице «Тополёк», нас пригласили на бизнес-ланч в ресторан ДК «Планета».

Далее по плану нас пригласили на торжественный концерт, посвящённый 55-й годовщине событий на озере Жаланашколь. Оформление сцены, исполнение песен молодыми талантливыми пограничниками, детскими группами, проходили под бурные аплодисменты и вызывали восторг. Сильно затронули стихи ветерана боевых действий в память о службе, личного авторства. Прозвучали поздравления председателя Союза ветеранов ПС Челябинской области Толмачёва В. М., председателя совета РООВП Костанайской области Мулдагалиева К. Р., генерал-лейтенанта в отставке Серова А. С..

По окончанию концерта состоялся товарищеский ужин.

Второй день начался с посещения краеведческого музея с. Варна, познавательно. Далее маршрут следовал на Варненский ГОК, где нас встретил первый заместитель президента Варненского ГОК. Экскурсия была не только интересной и информационной, но просто взрывной, получили огромное восхищение и удовольствие.

Время пролетело молниеносно. В с. Варна нас ждал торжественный обед, за которым каждая сторона выразила слова благодарности.

Состав делегации ветеранов-пограничников «Застава Тарландары» Костанайской области выразил глубокое признание и уверенность в том, что многолетний опыт работы служит и будет служить твёрдой основой для дальнейшего развития ветеранского движения, укрепления добрососедских взаимоотношений с сопредельными государствами, сохранения памяти и социальной защиты представителей старшего поколения.

Человек, служивший на границе, навсегда становится частью большого братства, для которого понятие долга и чести всегда были превыше всего.

Также наша делегация поздравила россиян с важным праздником, значимым в 2024 году – 30-летием со дня издания Указа о Дне Государственного флага Российской Федерации; пожелали крепкого здоровья, успехов, мира и благополучия; выразили уверенность, что с каждым годом славные пограничные традиции братских стран станут крепче, а зелёная фуражка пограничника будет всегда вызывать особую гордость.