Отчётная встреча депутатов Костанайского городского маслихата состоялась сегодня, 6 сентября. Народные избранники по закону обязаны отчитаться о своей работе за прошлый год. Рассказывать депутаты решили онлайн. Ссылку на трансляцию опубликовали на сайте маслихата, но, судя по количеству участников, она мало кем была там замечена.

Кадр из трансляции

За всех отчитывался председатель маслихата Костаная Омаргали БАЙГАБУЛОВ. Он напомнил, что выборы депутатов состоялись как раз в 2023 году, работать они начали в марте и тогда же создали две постоянные комиссии: по вопросам бюджета, экономики, управления и самоуправления, а также по вопросам социальным вопросам, семейно-демографической политике и связью с общественными объединениями.

- В прошлом году проведено 17 сессий, из которых 14 были внеочередными, было принято 78 решений, - сообщил Байгабулов. - Самые актуальные вопросы, которые были рассмотрены, связаны с городским бюджетом, состоянием сферы ЖКХ, социальной сферы. Изменения в бюджет Костаная были внесены 5 раз. Заслушан отчет акима города о его работе, отчет был единогласно одобрен. Депутатами также рассмотрены вопросы по интервалу движения автобусов. В частности, был заслушан доклад руководителя отдела ЖКХ. Также рассмотрен вопрос о переименовании улиц Уральской, Урицкого, Железнодорожной и Дзержинского. Также рассмотрели проект соглашения о проведении операций по разведке твердых полезных ископаемых, где большинством голосов было отказано в согласовании.

Как рассказал Байгабулов, депутаты приняли 88 обращений от граждан, большинство "были решены на месте". Горожане жаловались на проблемы в сферах ЖКХ, пассажирских перевозок и трудоустройства. В 2023 году в государственные органы направили 22 депутатских запроса, из которых 20 были удовлетворены.

После отчета Байгабулов предложил костанайцам задать свои вопросы. Но никакой реакции в ответ не услышал.

- Трансляцию вашего отчета смотрят всего пара десятков человек. Если вы выполнили свой план на 100%, то непонятно, почему люди не проявили к вам интерес. Как вам кажется, чем объясняется такой низкий интерес граждан к работе депутатов? - спросил корреспондент "НГ"

- Мы в течение месяца доводили информацию о том, что 6 сентября состоится отчет маслихата, - ответил Байгабулов. - Многие жители нашего города ознакомлены с датой этого мероприятия. Я считаю, если у населения к нам нет вопросов, то это замечательно. Значит, мы на верном пути и реализуем те задачи, которые стоят перед нами. Мы могли бы арендовать помещение, пригласить туда население. Но это большие бюджетные деньги, мы не хотим лишних расходов.