Колесо стоило бюджету больше 300 млн тенге. Должно было быть одним из самых высоких в РК. Однако после монтажа его признали опасным и потому непригодным к эксплуатации. Эпопея с дорогостоящим аттракционом сопровождалась уголовным делом.

Фото из архива "НГ"

Посадили руководителя отдела строительства акимата Рудного Динмухамбета Тлеуова и нанятого юриста компании-подрядчика Александра Гаврильчика. Как раз он, отбывая наказание, постоянно интересуется тем, что происходит с демонтированным объектом. В начале 2024 года писал по этому поводу в «НГ».

В формулировке приговора ему и Тлеуову есть слова о нанесенном государству ущербе в сумме 330 млн тенге. Его солидарно должны погашать оба заключенных, но тот же Гаврильчик заявлял, что денег таких у него не было, нет и не будет. При этом есть аттракцион, который и после демонтажа имеет цену. Собственнику необходимо произвести его оценку, продать и вырученную сумму зачесть в счет погашения иска. Так случается, что интересы государства, которое потеряло бюджетные деньги, и заключенного в чем-то совпадают.

Объект находится на балансе отдела строительства акимата Рудного. Был демонтирован в ноябре 2020 года. Его судьбой «НГ» интересовалась еще в 2021 году. Тогдашний аким города Куандык ИСПЕРГЕНОВ отвечал, что аттракцион находится на ответственном хранении, которое «будет осуществляться до принятия окончательного решения о реализации конструкции как комплекта или вторичного сырья». Воз и ныне там. За все эти годы власти Рудного так и не произвели оценку демонтированного имущества.

Дважды в 2023 году запросы по этому поводу делал Гаврильчик, ему называли сумму, предусмотренную в бюджете для определения на конкурсной основе компании-оценщика, - 1,5 млн тенге. Но конкурс так и не провели. В этом году два запроса направляла редакция «НГ».

- В текущем году выделены денежные средства из городского бюджета в размере 5 млн тенге на оказание услуг по оценке... Отделом строительства будет проведен конкурс путем ценовых предложений по определению потенциального подрядчика на оказание данной услуги, - ответил в начале марта руководитель рудненского городского отдела строительства Даурен ЖАКЕНОВ.

В конце июля мы спросили, прошла ли оценка и какова остаточная стоимость аттракциона.

- Оценка не произведена, - ответил Жакенов, - будет произведена до конца 2024 года.

Итак, суммы, выделяемые из бюджета, растут, а дело не движется.

Мы задавали вопросы и о сохранности демонтированного аттракциона - ходят разговоры, что оно ржавеет, разворовывается. Руководитель отдела эти слухи опроверг.