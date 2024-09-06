Задавили немецкую овчарку на пр. Назарбаева в Костанае
директор пляжа
6 сентября 2024, 12:32
Сегодня по проспекту Назарбаева (от "Костанай плазы") на перекрестке с ул. Бородина бегала немецкая овчарка с ошейником. Пес домашний, ухоженный. Ничего не предвещало беды, бежал и бежал.
Пока водитель на белом \"Ланд Крузер Прадо\" с номером 911 перед ней остановился, а потом специально переехал.
Все взрослые люди, видели всякое - но такое, что-то нечеловеческое, сложно передать.
После, из под колес собака выползла, во все стороны с пасти шла кровь, невыносимый крик или лай...
за ним ехали люди, все остановились, регистратор должен же быть
Один вопрос - Зачем?..
Если уже понял что совершил и вышел из машины, зачем было сразу уезжать?
Описать человеческими словами получается с трудом.
Водителю Прадо 911 который уехал \"Салам\".
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