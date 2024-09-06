6 сентября 2024, 12:32

Сегодня по проспекту Назарбаева (от "Костанай плазы") на перекрестке с ул. Бородина бегала немецкая овчарка с ошейником. Пес домашний, ухоженный. Ничего не предвещало беды, бежал и бежал.



Пока водитель на белом \"Ланд Крузер Прадо\" с номером 911 перед ней остановился, а потом специально переехал.

Все взрослые люди, видели всякое - но такое, что-то нечеловеческое, сложно передать.

После, из под колес собака выползла, во все стороны с пасти шла кровь, невыносимый крик или лай...

за ним ехали люди, все остановились, регистратор должен же быть

Один вопрос - Зачем?..

Если уже понял что совершил и вышел из машины, зачем было сразу уезжать?

Описать человеческими словами получается с трудом.

Водителю Прадо 911 который уехал \"Салам\".