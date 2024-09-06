В Казахстане планируют установить новые автоматизированные станции измерения (АСИ) для повышения безопасности на автомобильных дорогах всех категорий, передает Tengri Auto.

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В рамках этой инициативы ранее уже был проведен анализ существующих АСИ.

АСИ представляют собой контрольно-измерительные устройства, которые ведут фото- и видеосъемку, фиксируют тип, марку и номер транспортного средства, а также его весовые и габаритные параметры, осевую нагрузку и скорость.

"Анализ показал, что на дорогах общего пользования в Казахстане уже установлены станции швейцарского производства Kistler, южнокорейского UNDS и российского "Тензо-М". На подъездах к Астане работают семь современных станций Intercomp (США) с тензометрическими датчиками. На основе этого анализа планируется расширить сеть станций в других регионах страны. Министерство транспорта совместно с акиматами и "КазАвтоЖолом" рассматривает возможность привлечения частных инвесторов для установки 220 новых станций: 70 на международных и республиканских трассах, а 150 - на областных, районных дорогах и в городах", - сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты.

Отмечается, что эта мера позволит оперативно выявлять нарушения скоростного и весового режима, улучшит контроль за дорожным движением и повысит общую безопасность на автодорогах страны.