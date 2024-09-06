Объём нетто-продаж российских рублей в казахстанских обменниках в июле 2024 года составил минус 9,5 млрд тенге. Это значит, что в обменные пункты сдали больше рублей, чем купили, сообщает Informburo.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Фото: Голос народа

Месяцем ранее нетто-продажи составляли минус 8,6 млрд тенге. Отрицательные объёмы нетто-продаж российских рублей наблюдаются уже пятый месяц подряд.

В целом за январь – июль этого года объём нетто-продаж составил минус 23,6 млрд тенге. Годом ранее за аналогичный период нетто-продажи российских рублей составляли минус 2,6 млрд тенге.

В региональном разрезе положительные объёмы нетто-продаж наблюдались в 13 из 20 регионов. Наибольшие объёмы пришлись на Восточно-Казахстанскую (6,7 млрд тенге), Карагандинскую (4,6 млрд тенге) и Акмолинскую (2,7 млрд тенге) области.

На общий объём нетто-продаж российских рублей повлияли продажи в Астане и Алматы: минус 32,8 млрд и минус 12,8 млрд тенге соответственно.

В среднем за август курс российского рубля составил 5,38 тенге – на 1,3% меньше, чем месяцем ранее, и на 13,3% больше по сравнению с июлем прошлого года.



