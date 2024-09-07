Слив как раз сейчас - великое множество и разнообразие. Я люблю их во всех видах: компоты, маринады, джемы, свежими. Но пирог со сливами - совершенно особое удовольствие. Одна из причин состоит в том, что сливы очень благосклонны к специям. И выпечка с ними пахнет волшебно.

Сверху корочка темновата, но на вкусе пирога это не отразилось/ Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Для этого пирога подходят почти любые, важно, чтобы нарезанные дольки держали форму. Я люблю в пирогах использовать сливы с кислинкой. По этому рецепту требовалось их 12 штук, мне хватило 8, потому как купила большие. Как всегда, лучше бы использовать коричневый сахар с его карамельным вкусом, но и обычный подойдет.

Тесто я замешивала с помощью простейшего миксера. Сначала к сахару добавила обязательную щепотку соли и кусок размягченного масла, перемешала. Потом настал черед добавления яиц. Перемешала хорошенько, даже взбила слегка. Потом всыпала муку, а поверх нее разрыхлитель и специи. С ними не стесняйтесь. Берите и молотую гвоздику, и корицу, и мускатный орех, и цедру любых цитрусовых. По щепоточке всего. А еще хорошо добавить пару ложек темного рома.

Форму выстелить пергаментом, выложить туда тесто, затем красиво утопить в нем сливовые дольки спинками вверх. Посыпать слегка сахаром и сбрызнуть лимонным соком. В рецепте написано, что сразу, хотя я обычно это делаю в середине этапа выпечки. Но послушалась.

Выпекала при температуре 175 градусов. Опять по рецепту надо час, но у меня стоял дольше, где-то час и 20 минут. Середина была жидковата, наверно, из-за сливового сока.

Ремарка. Надо было через час прикрыть верх фольгой, корочка в итоге получилась темноватой.

Но вкусным был этот пирожок неимоверно. Тесто нежное, душистое, сливы в нем прекрасно себя заявили.

Ингредиенты

Мука - 120 г, сливочное масло - 115 г, сахар - 120 г, 2 яйца, соль по вкусу, разрыхлитель - 1 ч. л., специи - на кончике ножа, 1 ст. л. лимонного сока, сливы - 7-12 штук.