Речь о подиуме здания, в котором располагаются магазин «Айналайн», другие торговые точки, аптека. Он разрушается на глазах. Из основания входной группы год за годом вываливаются куски. Ремонта нет.

Так непрезентабельно эти лестничные перила выглядят годами

Разруху ежедневно наблюдают сотни людей. Место на улице Алтынсарина, близ базаров, очень оживленное - остановка примерно десятка автобусов. Вопрос, когда хозяин здания приведет подиум в порядок, задали журналисты на аппаратном совещании в акимате Костаная 2 сентября. От имени горожан.

Аким адресовал его руководителю отдела архитектуры. Ответ был: владелец здания пообещал в сентябре начать приводить в порядок входную группу. Журналисты напомнили, что обещание это далеко не первое.

- Посмотрим, у нас нет подхода только карать и головы отрывать, - отозвался аким города Марат ЖУНДУБАЕВ, - всякие бывают обстоятельства, если реальные проблемы, мы идем навстречу. Но если человек назвал срок, то я бы не рекомендовал ему обманывать. В противном случае есть суд, другие механизмы.

Время пошло. Началось публичное тестирование на тему «Насколько серьезно частник воспринимает требование акимата, исполнит или проигнорирует?».

Фото Галины КАТКОВОЙ