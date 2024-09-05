Могут ли в Казахстане повториться паводки этого года и существуют ли технологии, которые помогут заранее их предсказать? Корреспондент Tengrinews.kz поговорила на эту тему с экспертами из нидерландской команды по снижению рисков бедствий и экстренной поддержке (DRRS).

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Нидерланды, как государство, частично расположенное ниже уровня моря, исторически сталкивается с угрозой наводнений и паводков. Страна насчитывает долгую историю борьбы с наводнениями и управления водными ресурсами, что делает ее одним из мировых лидеров в этой области. Сотни лет Нидерланды строят дамбы, каналы и насосные станции, борясь с водой за новые участки земли для жизни и сельского хозяйства.

Несмотря на значительное расстояние, между нашими странами существует определенное сходство: в Казахстане водные ресурсы также распределены неравномерно. Большинство населения в регионах проживает вблизи рек, которые весной грозят разливами и подтоплениями.

Специалисты команды DRRS посетили Казахстан в период с 15-го по 18 апреля во время чрезвычайной ситуации. Поддержка с их стороны включала в себя сотрудничество по методам картографирования и прогнозирования наводнений, а также обсуждение возможных инноваций в управлении рисками.

По приглашению казахстанского посольства в Нидерландах эксперты из команды DRRS вновь прибыли в Казахстан, чтобы представить результаты своих исследований по наводнениям и обменяться опытом с нашими специалистами.

Советник по вопросам адаптации к изменению климата из Dutch Green Business, доктор Рикс Бош отметил: ситуации с паводками, подобные той, что произошла этой весной, могут стать довольно частым явлением. Причем не только в Казахстане.

"Зимы становятся мягче, что приводит к раннему таянию снега, особенно на низких высотах, и увеличивает риск наводнений. В то же время происходит сдвиг осадков на весенний период, что также усугубляет ситуацию. Это означает, что вероятность повторения подобных событий возрастает. Климат меняется, и сегодняшние условия существенно отличаются от тех, на которые опирались руководства 80-х годов. Необходимо систематически пересматривать управление водохранилищами и реками, включая расход воды, сток, осадки и таяние снега. Также требуется улучшить регулирование сточных вод с сельскохозяйственных угодий и городов, увеличить буферные емкости и принять меры по снижению стока с земель, которые были утрачены после приватизации, но могут быть легко восстановлены", - пояснил эксперт.

По мнению специалиста, Казахстану также важно наладить более эффективное взаимодействие с соседними странами в вопросах, связанных с наводнениями, и использовать открытые ресурсы, такие как спутниковые данные.

"Это позволит лучше оценивать ситуации в соседних странах и заранее понимать, как это может повлиять на Казахстан. Одной из ключевых мер является управление стоком с земель. В прошлом сельское хозяйство было обязано сокращать сток воды с земель за счет лесных полос и небольших дамб. Однако после приватизации никто не обращал на это внимание, и эти меры исчезли. Теперь, когда почва замерзшая и происходит сток, вода сразу попадает в реку. Есть множество возможностей для улучшения ситуации", - отметил он.

Доктор Рикс Бош и Бастиан ван ден Бут / ©Tengrinews.kz

Как заявил эксперт, решение проблемы наводнений требует усилий не только одного министерства, а всего правительства. По его словам, каждое министерство действует все более эффективно само по себе, но ни одно из них не может справиться с задачей в одиночку, поэтому существует все большая необходимость в совместных действиях.

"С одной стороны, мы видим, что после этого бедствия разрабатываются законодательные инициативы, направленные на улучшение восстановления и повышение устойчивости. С другой стороны, нас впечатляет сотрудничество и проведение таких семинаров, которые вовлекают все заинтересованные стороны. Управление чрезвычайными ситуациями не ограничивается лишь реагированием на них: оно включает в себя активную работу на стадии предотвращения. И это задача не одного министерства: не только водного хозяйства или чрезвычайных ситуаций. Это требует сотрудничества на всех уровнях, от фермерских хозяйств до министерств, от инфраструктуры до областных администраций. Только совместными усилиями можно эффективно противостоять климатическим угрозам. Для этого существуют отличные возможности и много шансов. Как мы говорим в Нидерландах, это как мяч, лежащий перед пустыми воротами. Мы надеемся найти несколько таких возможностей, которые можно будет легко реализовать", - подчеркнул Рикс Бош.

Рикс Бош сообщил, что он уже более 20 лет работает с Казахстаном и в последнее время в сотрудничестве произошли значительные изменения.

"В прошлом эксперты из Казахстана просто информировали меня о текущей ситуации. Теперь же, когда мы встречаемся, они задают вопросы: 'Как мы можем улучшить ситуацию?" Это изменение в подходе весьма приятно. С другой стороны, для эффективного использования полученной помощи необходимо уметь адаптироваться к новой информации и услугам, расставлять приоритеты и интегрировать их в существующую структуру. Это не всегда просто", - подчеркнул специалист.

По словам эксперта, нашей и другим странам следует привыкнуть к паводкам в ближайшем будущем и уметь адаптироваться к ним.

"Нам предстоит адаптироваться к этим изменениям. Возможно, не каждый год будет таким, как этот, но тенденция такова, что вероятность подобных событий растет. Снегопады происходят на более низких высотах, и весна начинается раньше. Летние дожди смещаются на весну, а весенние дожди начинаются раньше. Это увеличивает вероятность того, что таяние снега и осадки будут усиливать друг друга. Нам нужно с этим смириться. Частично это можно компенсировать, уменьшая сток воды и используя более точные данные, включая трансграничную информацию для раннего прогноза. Также важно улучшить сотрудничество в управлении водозаборами и водохранилищами, чтобы принимать меры на ранних стадиях, а не ждать начала наводнения. Например, можно заранее снижать уровень воды в водохранилищах. В области инфраструктуры также есть много возможностей для снижения рисков", - предупредил эксперт.

Член команды DRRS, старший специалист по моделированию наводнений Бастиан ван ден Бут рассказал о наиболее эффективных методах борьбы с паводками, используемых в Нидерландах, которые можно адаптировать для Казахстана.

"Первый метод - это оперативные системы раннего предупреждения о наводнениях. Они анализируют прогнозы на ближайшие недели, а иногда - и на более длительный срок. Системы используют разные данные, как локальные, например с метеостанций, станций измерения уровня воды в реках и информации о водохранилищах, так и глобальные, включая спутниковую информацию, которая с каждым годом становится все точнее. Спутниковые данные играют ключевую роль в пополнении оперативной системы и создании прогнозов", - пояснил эксперт.

Как подчеркнул Бастиан ван ден Бут, такие системы позволяют заранее предсказать потенциальные наводнения, предоставляя необходимое время для подготовки.

"Можно заранее узнать о возможных наводнениях за три недели, а иногда даже за несколько месяцев, что позволяет заблаговременно подготовиться. Эти инструменты моделирования также полезны для оценки рисков, планирования мер по смягчению последствий и проверки эффективности их реализации. Второй метод включает в себя использование интерактивного инструмента для быстрого моделирования наводнений, который легко настраивается и использует глобальные данные. Этот инструмент полезен как для взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами, так и для информирования местных жителей", - отметил специалист.

По словам эксперта, благодаря этому инструменту можно визуализировать риск наводнения, определить, какие районы подвержены риску, и оценить, насколько вероятно, что ваш дом окажется в зоне риска.

Специалисты сошлись во мнении, что упомянутые выше климатические изменения затрагивают и Нидерланды и поэтому всем нам необходимо постоянно быть готовыми к таким переменам.

"Я думаю, что один из ключевых выводов заключается в том, что необходимо повышать осведомленность на всех уровнях. На индивидуальном уровне люди должны быть готовы самостоятельно осознавать существующие риски, знать, как действовать во время бедствия и быть к этому подготовленными. Также это касается муниципального и государственного уровней. Конечно, повышение осведомленности, ее формирование на всех уровнях и развитие способности для того, чтобы справляться со все более частыми бедствиями, это невероятно сложная задача. Однако важно, что мы здесь, чтобы работать над этим", - подчеркнул Бастиан ван ден Бут.

Эксперт сообщил, что в Нидерландах есть независимый от министерств водный комиссар, который отвечает за оценку рисковых ситуаций.

"Этот комиссар обладает бюджетом для исследований, правом на доступ к информации и обязанностью по подготовке публичных отчетов. Такая структура оказалась весьма эффективной, способствуя повышению осведомленности и активизации действий властей и общественности. Мы видим перспективы применения этой модели в других странах. Два года назад под руководством премьер-министра была создана рабочая группа по снижению водных рисков, что открывает отличные возможности для ее расширения и усиления. Укрепление ее полномочий и бюджета может стимулировать сотрудничество между странами. Таким образом, с одной стороны, у вас будет институциональная структура, позволяющая быстро и эффективно действовать и выявлять проблемные точки, а с другой стороны, возможности для раннего прогнозирования и оперативного реагирования", - заключил он.