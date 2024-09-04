По прогнозам синоптиков, в четверг, 5 сентября, ночью на севере и востоке области пройдут дожди. Днём дожди с грозами будут идти на западе, юге и востоке. Ночью и утром на западе и севере прогнозируется туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В пятницу 6 сентября, дождь и гроза ожидаются на севере и востоке. В субботу, 7 сентября, ночью дожди пройдут на севере и востоке, а днём по всей территории области, причем на юге и западе они будут сопровождаться грозами.

В Костанае в ближайшие трое суток по прогнозу - дожди.

- Ночью в четверг по области будет 4-9 градусов тепла, на северо-западе - заморозки на почве до 1 градуса ниже нуля, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - День будет холодным, ожидаем 12-17°С. В пятницу ночью термометры покажут 3-8°С, на северо-западе - заморозки на почве до -2°С. Днём - будет 13-18°С. В субботу на большей части территории ночь будет немного теплее - 8-10°С, но на севере - всего +2°С. В дневное время столбики термометров поднимутся до отметок 15-20°С, на юге 23°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 6-8°С, днём 13-15°С. В пятницу: ночью 5-7°С, днём 13-15°С. В субботу: ночью 5-7°С, днём 16-18°С.

В четверг ожидается северный ветер скоростью 9-14 м/с, на западе, юге и востоке - усиления до 15-20 м/с. В пятницу и субботу переменный северный - северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на западе, севере и юге области.



