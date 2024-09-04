Завершилась первая неделя проходящих в Париже (Франция) XVII летних Паралимпийских игр, в которых за 549 комплектов медалей в 23 видах спорта борются около 4400 спортсменов из 182 стран.

Казахстан на этих Играх представляют 44 спортсмена, заработавшие 33 лицензии в 9 видах спорта таких, как пара плавание, пара пауэрлифтинг, пара легкая атлетика, пара каноэ, пара таэквондо, волейбол сидя, пара пулевая стрельба, пара настольный теннис и пара дзюдо.

Всего в истории летних Паралимпийских игр с 1996 года в активе казахстанских паралимпийцев 7 медалей, 5 из которых они завоевали на Пара играх 2020 года в Токио (Япония) - одну золотую, три серебряных и одну бронзовую.

Серебряный призер Паралимпиады-2024 в стрельбе из пневматической винтовки Еркин Габбасов / Фото sports.kz

На Пара играх в Париже пока завоевана одна медаль, обладателем которой стал стрелок Еркин Габбасов из Акмолинской области. Выступая в квалификационных соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в упражнении R1 (сидя без опоры для локтей), он показал шестой результат, выбив 619,5 очков. Это позволило ему выступить в финале, в котором он занял второе место с результатом 247,7 очков, уступив лишь Пак Джин Хо из Южной Кореи, установившему рекорд Паралимпийских игр - 249,4 очка. Бронзовую награду завоевал Мартин Блэк Юргенсен из Дании - 226,5 очка.

Также Габбасов выступал и в соревновании по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в упражнении R3 (сидя с опорой для обоих локтей), но, показав в квалификации результат 624,3 очка, занял 35-е место и не прошел в финал.

А первой на Паралимпиаде выступила 19-летняя пара таэквондистка Милана Красавцева, начинавшая заниматься этим видом спорта в Рудном под руководством старшего тренера Костанайской области по таэквондо Ахтама Одилова и представляющая в настоящее время Актюбинскую область.

Соревнуясь в весовой категории до 52 кг в классе К 44 (атлеты с повреждениями одной или двух верхних конечностей), она провела первый бой на стадии 1/8 финала с Элизабет Геральдо Диас из Доминиканской Республики. Основное время боя завершилось вничью - 8:8, а в дополнительном раунде казахстанка одержала победу со счетом 10:8. В четвертьфинале встретилась с чемпионкой мира 2023 года Джессикой Гарсией Куихано из Мексики и уступила со счетом 8:10. А в утешительной схватке Красавцева сразилась с египтянкой Салмой Али Абд Аль Моним Хассан и проиграла ей со счетом 1:8.

Не смогла завоевать медаль и пара таэквондистка Камиля Досмалова, выступавшая в этом же классе в весовой категории до 57 кг. Проиграв в четвертьфинале таэквондистке из Сербии Марии Мичев, она затем победила в утешительном раунде представительницу Фиджи Ирен Мар и получила шанс сразиться за бронзовую медаль, но в схватке за «бронзу» уступила Силване Майаре Кардозо Фернандеш из Бразилии со счетом 3:28.

Двукратный чемпион мира по пара таэквондо и бронзовый призер Азиатских параигр-2022 Нурлан Домбаев в 1/8 финала весовой категории до 80 кг в классе К 44 одержал победу над двукратным бронзовым призером чемпионатов мира Рашидом Исмаили Алауи из Марокко со счетом 12:7, но в четвертьфинале проиграл спортсмену из Ирана Алирезе Бахту - 2:3. Одержав затем победу в утешительном бою над представителем Коста-Рики Молина Андресом со счетом 18:5, Домбаев уступил в поединке за бронзовую медаль спортсмену из Южной Кореи Джу Джонхуну со счетом 1:7.

Еще один двукратный чемпион мира пара таэквондист Нышан Омирали досрочно выиграл в первом бою в весовой категории свыше 80 кг в классе К 44 у Ахмеда Джабара Шехи из Ирака, но в схватке за «бронзу» уступил Хамеду Хагшенасу из Ирана - 14:16.

Сборная Казахстана по волейболу сидя в первом матче группового этапа встретились со сборной Франции и разгромили ее в трех партиях - 3:0 (25:7, 25:20, 25:7). Затем казахстанцы уступили сборной Боснии и Герцеговины - 2:3 (24:26, 13:25, 25:14, 25:21, 8:15). При этом наш волейболист Пердебай Намуратов установил рекорд Паралимпиады по количеству набранных очков за одну игру - 31. Уступила сборная Казахстана и в третьем матче, в котором ее соперником была сборная Египта, - 1:3 (21:25, 23:25, 25:16, 18:25).

Не смогла выйти в финал соревнований по пулевой стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в классе SH1 Севда Алиева, заняв 13-е место в квалификации.

Казахстанская пара легкоатлетка Гульбахыт Кайыржанова приняла участие в соревнованиях по метанию копья в классе F13 (спортсмены с нарушением зрения), в своей лучшей попытке метнув копье на 34,23 м. Этот результат стал ее личным рекордом и принес пятое место. А «золото» завоевала Чжао Юпин из Китая, установившая мировой рекорд - 47,06 м.

В соревнованиях по плаванию чемпионка Паралимпиады-2016 Зульфия Габидуллина не смога пробиться в финал комплексного плавания на 150 м, показав в квалификации десятый результат. И теперь Габидуллина, в четвертый раз участвующая на Паралимпиадах, выступит на дистанции 50 м брассом.

Выступивший в квалификации соревнований по комплексному плаванию на 200 м бронзовый призер Паралимпийских игр-2020 и двукратный серебряный призер чемпионатов мира Нурдаулет Жумагали занял пятое место в своем заплыве и десятое место по итогам отбора, оставшись в резерве на случай, если кто-то из спортсменов не сможет выйти на старт в финальном заплыве.

Еще один казахстанский пловец Сиязбек Далиев не смог выйти в финал Паралимпиады на дистанции 50 м на спине в классе S5.

Завершил участие в Паралимпиаде выступавший в дебютных для Казахстана соревнованиях по пара настольному теннису Али Махулбеков, уступив Марку Ледо из Бельгии в 1/16 финала со счетом 1:3.

Турсынай Кабыл с тренером Дмитрием Царенко на Кубке мира в Тбилиси после выполнения норматива для участия в Паралимпиаде / Фото instagram.com/invasport_kst

А сегодня на Паралимпиаде выступит единственная представительница Костанайской области мастер спорта международного класса по пара пауэрлифтингу Турсынай Кабыл, которая представлять Казахстан в весовой категории до 45 кг.