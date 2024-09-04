В Костанайской области открыта любительская (спортивная) охота на закрепленных охотничьих угодьях. Ее сроки установлены на основании приказа областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

С 20 августа по 30 ноября охота - на перепела и голубей.

С 31 августа по 30 ноября - на гусей, уток и лысух.

С 7 сентября по 30 ноября - на куропаток.

С 15 сентября по 30 ноября - на тетерева.

С 1 сентября по 30 ноября - на барсука.

С 7 сентября по 31 декабря - на кабана.

С 15 сентября по 31 декабря - на самок сибирской косули и молодняка.

С 1 октября по 15 февраля 2025 года - на ондатру.

С 1 ноября по 15 февраля - на корсака, лису и зайца (беляк, русак).

С 1 ноября по 31 января 2025 года - на зайца (толай).

Как сообщила пресс-служба ДП Костанайской области, для своевременного контроля в этот период созданы мобильные группы из числа сотрудников полиции и представителей всех заинтересованных природоохранных органов.

За 3 дня после начала сезона охоты мобильные группы проверили 650 охотников-любителей.

Утром 3 сентября около поселка Родина выявлен факт охоты на зурмана (суслик-песчаник). Для их ловли местный житель устанавливал петли. За нарушение правил охоты мужчина привлечен к административной ответственности.

Под контроль взяты и автомобильные дороги. Сотрудники вправе остановить транспортное средство и осуществить наружный осмотр.

По словам старшего инспектора Управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Тимура НУРСАИТОВА, с начала года за нарушения природоохранного законодательства РК административное наказание понесли более 550 правонарушителей, в отношении которых были вынесены штрафы на общую сумму около 5 млн 330 тыс. тенге.

За совершение экологических преступлений возбудили 25 уголовных дел, в том числе 6 по фактам незаконной охоты, 2 дела по незаконному обращению с редкими животными и их частями и 17 за незаконную порубку деревьев.

В ведомстве призывают соблюдать природоохранное законодательство, меры личной безопасности при обращении с оружием, иметь при себе удостоверение охотника, путевку и все необходимые документы на оружие.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области