10 августа жительница Костаная Асель АМЕНОВА ждала автобус маршрута № 10 на остановке «Казпочта» по пр. Аль-Фараби, 69. В 20.55, когда она только шла на остановку, проехал автобус этого маршрута. Вместе с ней на остановке собралось около 20 человек, все ждали следующий автобус № 10 ровно 50 минут. Автобус с госномером KZ 752 AR подъехал в 21.45.

- И эта ситуация уже не впервой! - отмечает Асель Аменова. - Я работаю практически каждый день, и зимой мы так стоим и мерзнем! Они экономят на автобусе или на топливе?!

В тот же день пассажирка сообщила о превышении интервала в службу iKomek. Обращение передали в отдел ЖКХ, позже передали ответ:



- В вечернее время, после 20.00, на линии снижается пассажиропоток и, согласно договорным обязательствам, остается минимальное количество автобусов.



"НГ" обратилась за комментарием в отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная.



- Согласно показаниям средств объективного контроля, интервал движения составил 43 минуты. Увеличение интервала, со слов представителя ТОО «Компания STA», произошло из-за схода автобуса по техническим причинам, - сообщил в ответе на запрос руководитель отдела Азамат БЕГАЛИН. - Старшему механику перевозчика объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания за несоблюдение графика движения автобусов на маршруте.

Если перевозчик постоянно не соблюдает график движения, пассажиры могут обратиться в отдел ЖКХ.

- Если факты нарушения интервала движения подтвердятся, то к перевозчику применяются штрафные санкции: во-первых, снижается субсидирование, во-вторых, в его адрес мы направляем досудебную претензию о несоблюдении договорных обязательств, - пояснил Бегалин. - Если график движения не соблюдается и в этом случае, то расторгаем с перевозчиком договор и подаем иск в суд о признании его недобросовестным участником госзакупок.

Асель Аменова намерена вновь обратиться в отдел ЖКХ, так как, по ее словам, водители автобусов маршрута № 10 все так же нарушают интервал движения.

Фото Асель АМЕНОВОЙ