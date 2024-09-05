На ламповом светофоре в Костанае нет таймера для пешеходов. Заменят ли его на светодиодный?
Андрей СКИБА
Практически каждый день автор этой статьи проходит мимо перекрестка улиц Дощанова и Майлина и замечает, что периодически здесь не работает таймер для пешеходов, который находится возле дома № 137 по ул. Дощанова (ближе к автобусной остановке).
На перекрестке Дощанова-Майлина, на светофоре возле дома №137 таймер для пешеходов есть. Но периодически не работает...
А с другой стороны (от ул. Майлина) таймера нет вообще. Если переходить улицу со стороны дома № 137, не видно, сколько секунд осталось до красного сигнала. Что на этом участке дороги очень опасно: пешеход еще переходит улицу, а водители уже начинают движение.
...а с противоположной стороны дороги (со стороны ул. Майлина) на светофоре таймера вообще нет
В конце ноября прошлого года «НГ» обращалась в отдел ЖКХ акимата Костаная, чтобы узнать, возможно ли установить здесь таймер.
- Установить на светофорном объекте на перекрестке улиц Дощанова - Майлина еще один таймер для пешеходов не представляется возможным, так как светофор ламповый, - отвечал тогда руководитель отдела Денис ПЕТРУХНО. - В 2024 году, в случае выделения бюджетных средств, будут запланированы работы по замене ламповых светофоров на светодиодные, в которых уже будет предусмотрено несколько таймеров для пешеходов, установленных с разных сторон светофорного объекта.
В августе этого года ситуация не изменилась. Мы вновь обратились в службу iKomek (109). Получили ответ: в отделе ЖКХ сообщили, что до конца октября этого года светофорный объект заменят на светодиодный и со всех сторон установят таймеры.
Фото Андрея СКИБЫ
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