Практически каждый день автор этой статьи проходит мимо перекрестка улиц Дощанова и Майлина и замечает, что периодически здесь не работает таймер для пешеходов, который находится возле дома № 137 по ул. Дощанова (ближе к автобусной остановке).

На перекрестке Дощанова-Майлина, на светофоре возле дома №137 таймер для пешеходов есть. Но периодически не работает...

А с другой стороны (от ул. Майлина) таймера нет вообще. Если переходить улицу со стороны дома № 137, не видно, сколько секунд осталось до красного сигнала. Что на этом участке дороги очень опасно: пешеход еще переходит улицу, а водители уже начинают движение.

...а с противоположной стороны дороги (со стороны ул. Майлина) на светофоре таймера вообще нет

В конце ноября прошлого года «НГ» обращалась в отдел ЖКХ акимата Костаная, чтобы узнать, возможно ли установить здесь таймер.

- Установить на светофорном объекте на перекрестке улиц Дощанова - Майлина еще один таймер для пешеходов не представляется возможным, так как светофор ламповый, - отвечал тогда руководитель отдела Денис ПЕТРУХНО. - В 2024 году, в случае выделения бюджетных средств, будут запланированы работы по замене ламповых светофоров на светодиодные, в которых уже будет предусмотрено несколько таймеров для пешеходов, установленных с разных сторон светофорного объекта.

В августе этого года ситуация не изменилась. Мы вновь обратились в службу iKomek (109). Получили ответ: в отделе ЖКХ сообщили, что до конца октября этого года светофорный объект заменят на светодиодный и со всех сторон установят таймеры.

Фото Андрея СКИБЫ