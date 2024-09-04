Прямые госсубсидии или льготные кредиты: как справедливо распределять господдержку между крупными, средними и мелкими хозяйствами.

Об этих и других проблемах отечественного АПК эксперты рассказали редакции Informburo.kz.

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2 сентября в своём Послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев озвучил несколько важных тезисов, касающихся сферы отечественного сельского хозяйства. Глава государства подчеркнул необходимость перехода от прямого субсидирования к доступному кредитованию агропромышленного комплекса, предлагая привлекать средства от коммерческих банков и расширять опыт субсидирования.

Также президент обратил внимание на проблему фальсификации данных о скоте и урожаях, которая мешает точной оценке ситуации в сельском хозяйстве. Токаев заявил, виновные должны быть привлечены к ответственности.

Фальсификация – своего рода госизмена

Глава агрофирмы "Родина" Иван Сауэр отметил, что недавние инициативы президента в значительной степени затрагивают давно назревшие проблемы. Его внимание привлекло признание масштабных фальсификаций в сельском хозяйстве, о которых ранее не говорилось открыто.

По словам Ивана Сауэра, в Послании президент заявил о масштабах приписок: 2 млн голов крупного рогатого скота, 3 млн мелкого рогатого скота и более 3 млн тонн молока.

"Для нашего сельского хозяйства это просто шокирующие цифры. Если бы мы не набрались смелости и не озвучили истинное положение дел, мы не смогли бы двигаться вперед. Как можно что-то менять, если на бумаге всё выглядит прекрасно? Поэтому важно сбросить всё лишнее, нечестное и признать реальное положение дел. Это смелый и своевременный шаг", – считает собеседник.

По мнению Сауэра, за дутыми и приписанными цифрами стоят конкретные люди. И это не только чиновники. Коллеги по АПК, по его словам, тоже грешат приписками: где-то приукрашивают, где-то пытаются покрасоваться перед акимом, министром или ещё выше.

"Меня всегда удивляло и коробило, что ради награды или звания кто-то приписывает и прибавляет цифры. Нужно жёстко наказывать за приписки по закону. Для каждого есть своя зона ответственности: для руководителя, государственного служащего – своя. Если люди будут знать, что за это придётся отвечать, то они перестанут фальсифицировать данные. Ведь фальсификация – это своего рода госизмена. К тому же существует проблема наполняемости государственной казны. Многие прячутся за лояльным администрированием на местах, избегая уплаты налогов и участвуя в серых схемах", – подчеркнул Иван Сауэр.

С такой оценкой приписок в отрасли согласен заместитель председателя правления коммандитного товарищества "Хильниченко и К" Александр Хильниченко. Он считает, что нужно избавиться от старой системы сбора статистики, где данные искажаются для создания красивой картинки. Нужно прекратить практику обязательных положительных отчётов от акиматов, чтобы не искажать реальные экономические показатели отрасли.

"Важно видеть реальную ситуацию в агропромышленном комплексе, а не придумывать радужные отчёты. Только приняв реальность такой, какая она есть, можно разрабатывать эффективную политику развития", – полагает эксперт.

Прямое субсидирование АПК или доступное кредитование

Важно понимать, что в Казахстане существуют разные по масштабам хозяйства – от крупных компаний с 500 тысячами гектаров до мелких хозяйств с несколькими сотками земли и несколькими животными. Поэтому, как считает Иван Сауэр, невозможно применить универсальный рецепт господдержки всех видов хозяйств сразу.

"Например, те, кто уже инвестировал значительные средства (за последние 10 лет мы вложили более 10 млрд тенге в производство), сегодня не нуждаются в кредитах. Мы уже вложились, выстроили бизнес-план с учётом субсидий. Если теперь все субсидии заменят на кредиты (а кредиты нам не нужны), то это создаст неравенство. Новички или те, кто ждал, смогут воспользоваться удешевлёнными кредитами и получить выгоду, тогда как те, кто уже инвестировал, лишатся субсидий", – рассуждает Иван Сауэр.

По словам собеседника, важно осторожно переходить от субсидирования к кредитованию. Существуют как неэффективные, так и справедливые субсидии. Поэтому переход должен быть постепенным, чтобы важные субсидии не исчезли, а менее значимые не продолжали существовать ещё 10 лет, добавил собеседник.

"Посмотрите на молочные продукты под брендом "Родина". Они самые дешёвые, несмотря на то, что субсидии мы получаем нерегулярно. Когда мы говорим о субсидиях на молочную продукцию "Родины" или, например, "Зенченко", то следует понимать, что государство прежде всего субсидирует потребителей", – добавил собеседник.

Однако использовать оба инструмента господдержки – прямое субсидирование и льготное кредитование – считает нецелесообразным председатель РОО "Национальное агродвижение "Шаңырақ" Алмасбек Садырбай:

"Субсидирование и кредитование – это разные вещи с разными целями. Во всём мире они применяются отдельно. Нельзя идти на поводу у популистов или агрохолдингов, которые уже получили субсидии и теперь хотят кредиты. Оба механизма важны и должны сохраняться".

Каким должно быть кредитование для АПК

Глава крестьянского хозяйства "Булак" Акжол Дабылов считает, что доступное кредитование для аграриев должно включать кредиты с низкими процентными ставками в 1–3% на длительный срок (10–15 лет). Однако если кредиты выдают коммерческие банки, они устанавливают высокие проценты – от 16–20% и требуют ежемесячных выплат.

"В отличие от коммерческих банков профильные финансовые институты, такие как "Аграрная кредитная корпорация" и "КазАгроФинанс", предлагают более гибкие условия: небольшие проценты выплачиваются ежеквартально, а основная часть долга – в конце года, когда аграрии получают доход от продажи урожая", – добавил Акжол Дабылов.

Коммерческие банки, по его словам, ставят свои проценты на первый план и требуют ежемесячного погашения. Однако это не соответствует циклу сельскохозяйственного производства. Аграрии, работающие целый год и получающие доход только в конце сезона, не могут позволить себе такие условия.

"Например, если брать кредит на 200 миллионов тенге, коммерческий банк требует выплаты уже через месяц, в то время как урожай собирается и продаётся только в сентябре – ноябре, а деньги поступают и того позже – только в декабре", – объяснил спикер.

О проблемах насущных

По словам Алмасбека Садырбая, в настоящее время меры господдержки недостаточно охватывают малые и средние фермерские хозяйства. Он уверен, им необходима равная и доступная государственная поддержка, подобная той, что получают крупные хозяйства. Так, около 60–70% бюджета на субсидии и поддержку осваивают агрохолдинги, а мелкие фермеры остаются в невыгодном положении.

Алмасбек Садырбай объяснил, что финансирование для фермеров проходит через множество институтов: "Аграрную кредитную корпорацию", "КазАгроФинанс", региональные социально-предпринимательские корпорации (СПК) и Банк развития Казахстана (БРК). Из-за большого количества организаций и недостатка прозрачности процесс получения госсубсидий или льготных кредитов становится сложным и запутанным.

"Мы, мелкие и средние фермеры, предпочли бы иметь одну специализированную организацию, например, Аграрный банк, которая бы централизованно управляла финансированием. Сейчас же средства распределяются между разными учреждениями. Это затрудняет доступ к ним", – заявил Садырбай.

В обсуждениях о поддержке мелких и средних фермеров часто поднимаются вопросы эффективности существующих программ и мер. Однако возникают и другие сложности, которые нужно учитывать. Например, когда речь идёт о внедрении единых налогов или бухгалтерских упрощений, появляются возражения.

"Мелкие хозяйства часто не ведут учёт как положено, боятся оформлять документы, потому что тогда всплывут все нарушения. Государство должно поддерживать не по размеру хозяйства, а по эффективности. Если хозяйство растёт, увеличивает объёмы производства, налоги, зарплаты, создаёт рабочие места, то его и надо поддерживать. И ещё важно дожидаться возврата кредитов, которые уже раздали мелким хозяйствам. Только тогда можно будет оценить эффективность программ", – заметил Иван Сауэр.

Другой важной темой обсуждения фермеров стали условия предоставления кредитов в сельской местности. По мнению Александра Хильниченко, необходимо раз и навсегда решить вопрос залоговой политики организации, которая предоставляет кредит. Многие банки отказываются брать залог в сельской местности.

"Не секрет, что банки второго уровня и другие коммерческие организации не хотят ничего брать в залог в сельской местности, так как считают залог неликвидным. Кредит – это финансовый инструмент, и есть риск, что от недостаточной финансовой грамотности малые крестьянские хозяйства могут попасть в финансовую кабалу. По этой причине нужно проводить грамотную просветительную политику в области применения этого финансового инструмента среди целевой аудитории", – считает он.

Помимо прочего, острой темой для фермеров и предпринимателей стала проблема непрозрачности земельных конкурсов. Несмотря на попытки усилить контроль с помощью цифровых технологий, многие участники рынка продолжают сталкиваться с несправедливыми решениями, которые ставят под угрозу их бизнес и будущее.

"Особенно обидно, когда спустя 5–10 лет после получения земли государство может объявить, что конкурс был организован неправильно, и потребовать вернуть землю. Это катастрофа для фермеров, которые брали кредиты, строили фермы и разводили скот. Сегодня в ЗКО около пяти тысяч фермеров оказались в сложной ситуации из-за подобных неправильно организованных конкурсов", – заключил Алмасбек Садырбай.

Субсидирование сельхозтехники – ещё одна хроническая проблема, на которую обратил внимание Акжол Дабылов. Он отметил, что правительство отменило субсидии на импортную технику из Канады, США, Италии и Германии. Теперь субсидируются только машины местного производства. Это создаёт дополнительные сложности для хозяйств. По его словам, важно, чтобы субсидии распространялись не только на местную технику, но и на более качественную и надежную из-за рубежа.

"Возьмём, к примеру, компанию "АгромашХолдинг" из Костаная. Они производят технику, но она тоже импортная, несмотря на местное производство. Например, техника может производиться по лицензии или сборке, но сама она импортная. Мне не нужна такая техника, я предпочитаю покупать то, что не субсидируется, хотя это и обходится дороже", – рассказал фермер.





