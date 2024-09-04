Темпы развития настольного тенниса в Казахстане говорят о том, что в ближайшем будущем нашим мастерам маленькой ракетки покорятся новые достижения. Уже сейчас впечатляющих успехов на международной арене добиваются молодые теннисисты нашей республики. И приятно отметить, что в их числе есть и представители нашего региона.

На подаче Жания Бекмухамбетова / Фото ttfrk.kz

На завершившейся в столице Франции летней Олимпиаде участвовавший в соревнованиях по настольному теннису казахстанец Кирилл Герасименко добился исторического достижения, дойдя в мужском одиночном разряде до 1/8 финала и заняв итоговое девятое место. Ранее никому из теннисистов Казахстана это не удавалось. Благодаря такому выступлению он поднялся в мировом рейтинге с 46-го на 37-е место.

В дни проведения Олимпийских игр в Париже в Алматы во второй раз в истории прошел престижный международного турнира «WTT Youth Contender Almaty», медали в котором были разыграны в пяти возрастных категориях. Международные турниры этой серии проводятся организацией WTT (World Table Tennis - Мировой настольный теннис), созданной в 2020 году Международной федерацией настольного тенниса ITTF (International Table Tennis Federation).

Турнир в Алматы собрал 230 юных теннисистов из 17 стран - Бельгии, Гонконга, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Китайского Тайбэя, Кыргызстана, Монголии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Словакии, США, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Японии. Среди участников соревнований были и лидеры мирового рейтинга среди теннисистов своего возраста, и победители международных турниров серии WTT.

Как отметил на открытии международных соревнований президент Федерации настольного тенниса Казахстана Данияр АБУЛГАЗИН, этот турнир занимает особое место в международном соревновательном календаре, так как является очередной возможностью для молодых спортсменов, стремящихся к высшим достижениям в настольном теннисе, проявить себя. К тому же, «WTT Youth Contender Almaty» является единственным юношеским турниром, проводимом на территории стран СНГ с подобным статусом.

- Для нас большая честь вновь принять международный турнир «WTT Youth Contender Almaty», - сказал Абулгазин. - Во второй раз наша страна становится ареной для этого значимого спортивного события. И мы рады видеть, что количество участников значительно возросло по сравнению с прошлым годом. Уверены, что этот турнир станет рабочей платформой для обмена опытом и мастерством среди участников из разных уголков мира.

В этом турнире в составе сборной Казахстана выступали и четыре теннисиста из Костанайской области: в одиночном разряде в возрастной категории до 17 лет Айдын Альмагамбетов и Тамерлан Балташ, в одиночном разряде в возрастной категории до 13 лет Аружан Толебай, а также Жания Бекмухамбетова в одиночном разряде в возрастной группе до 11 лет, в одиночном разряде в возрастной группе до 13 лет и вместе с теннисистом из Шымкента Абаем Жумагулом в смешанном парном разряде среди спортсменов до 15 лет.

Жания Бекмухамбетова - победительница международного турнира в Алматы / Фото instagram.com/ttf.kostanay

Воспитанница Костанайской ДЮСШ № 2 Жания Бекмухамбетова, тренирующаяся под руководством Юлии Данияровой, в прошлом году завоевала на «WTT Youth Contender Almaty» третье место среди самых юных участниц. На этот раз она стала победительницей турнира в своей возрастной группе - до 11 лет. Уверенно пройдя предварительные стадии турнира, она в полуфинале выиграла у теннисистки из Турции Зейнеп Дуран со счетом 3:2, а в финале одержала победу над Аялгуу Эрденехуяг из Монголии - 3:1.

Жания Бекмухамбетова со своим тренером Юлией Данияровой / Фото instagram.com/ttf.kostanay

А в соревнованиях среди спортсменок до 13 лет Бекмухамбетова и Толебай вошли в число 16-ти сильнейших спортсменок.

После победы в этом турнире Жания Бекмухамбетова, занимавшая 49-ю строчку в рейтинге ITTF по настольному теннису среди молодежи, поднялась на 17 строчку рейтинга среди спортсменов до 11 лет.

Жания Бекмухамбетова после победы на турнире в Хорватии / Фото ttfrk.kz

Также золотую медаль завоевала Жания на прошедшем в конце августа в Хорватии в городе Вараждине международном юношеском турнире «WTT Youth Contender Varazhdin 2024». Проведя в Хорватии четыре поединка в одиночном разряде, она одержала четыре победы - над Кьяти Панде из Индии - 3:2, Хуаной Моралес из Колумбии - 3:0, Петрой Липовскак из Хорватии - 3:0 и Доминикой Чарнецкой из Польши - 3:0. Выступив на этом турнире также и в возрастной группе до 13 лет, костанайская теннисистка вошла в число восьми сильнейших участниц.

Жания Бекмухамбетова с наградами турнира в Словении / Фото m.vk.com/publictable_tennis

Еще один турнир из серии WTT прошел в начале сентября в Словении в городе Оточец - «WTT Youth Contender Otocec 2024», в котором Жания Бекмухамбетова продолжила свою победную серию, вновь став победительницей в возрастной группе до 11 лет. Кроме этого, костанайская спортсменка выступила в Словении также и в соревнованиях среди теннисисток до 13 лет. Одержав три победы в подгруппе, она вышла в основную сетку, в которой 16 сильнейших участниц продолжили борьбу за медали. А победа в четвертьфинале в упорной борьбе над представительницей Колумбии со счетом 3:2 принесла Бекмухамбетовой бронзовую медаль и в более старшей возрастной группе.