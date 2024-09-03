В Казахстане могут повысить размеры ряда социальных выплат. Соответствующий проект постановления появился на портале "Открытые НПА", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото с сайта tengrinews.kz

Документ вступит в силу с 1 января 2025 года.

"Правительство Республики Казахстан постановляет: с 1 января 2025 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потере кормильца, назначенных до 1 января 2025 года, на 6,5 процента от размера получаемых социальных выплат", - говорится в проекте постановления.

В пояснительной записке к документу сказано, что его принятие и реализация не потребуют дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года.