Ночью с 14 на 15 сентября 2022 года житель Тобыла (потерпевший попросил не указывать его имя и фамилию) отдыхал в ночном клубе West в Костанае. По дороге домой его избили и ограбили. Досудебное расследование по этому делу политция прекратила. Доверенный представитель потерпевшего Виктор БОРОВИК считает это решение незаконным.

- В 1.50 мой доверитель вышел из здания клуба и направлялся домой в Тобыл, - рассказал "НГ" Боровик. - В 2.05 возле клуба West, на пересечении ул. Тауелсиздик и Набережной, к нему подошли трое неизвестных, избили (сломана челюсть в трех местах, многочисленные гематомы, повреждены 13 зубов), забрали сотовый телефон, банковскую карту, удостоверение личности и ключи от квартиры и автомобиля. Он потерял сознание. Его оставили в канаве недалеко от Большого моста.

19 сентября 2022 года потерпевший обратился с заявлением в управление полиции Костаная. 20 сентября было возбуждено уголовное дело. Виктор Боровик считает, что с момента начала следствия следствие специально затягивалось.

- В частности, когда дело передали следователи Искакову, он произвел опознание подозреваемых и потерпевший опознал одного из них - Жунусова, - рассказал Боровик. - Но после этого Искакова срочно перевели на работу в другой район, а дело передали другому следователю, который прерывал расследование по ч. 7 ст. 45 УПК РК «В связи с неустановлением подозреваемых лиц».

Представитель потерпевшего обращался в УСБ департамента полиции Костанайской области, в городскую прокуратуру, в следственный суд Костаная по ст. 106 УПК РК, то есть, с жалобой на действия (бездействие) и решения прокурора, органов уголовного преследования.

Начальник ДП Костанайской области Ерлан ФАЙЗУЛЛИН в ответе на запрос «НГ» сообщил, что 28 мая 2024 года сроки досудебного расследования прерваны в связи с неустановлением лица, совершившего уголовное правонарушение. С данным решением прокуратура города согласилась.

- Согласно уголовно-процессуальному законодательству РК, сроки досудебного расследования не нарушены, - отметил Файзуллин. - При установлении виновного лица досудебное расследование будет возобновлено и принято окончательное процессуальное решение.

Виктор Боровик намерен обратиться в международные СМИ, чтобы "придать данный инцидент огласке".

Фото Ксении РЕБИК