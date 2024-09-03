На проведение агитации в пользу строительства атомной электростанции не будут выделять деньги из республиканского бюджета, передает Informburo.kz. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии РК Анастасия Щегорцова на заседании в Астане.

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"На агитацию мы не планируем тратить деньги. Средства республиканского бюджета на эти цели не выделяются", – уточнила спикер.

При этом сторонники и противники строительства АЭС могут свободно проводить агитацию по вопросу, вынесенному на референдум, до наступления дней тишины перед голосованием.

"Агитация в средствах массовой информации в том числе разрешена: как за, так и против. Никаких ограничений нет", – рассказала Щегорцова.

Всего на проведение референдума по строительству АЭС потратят 15,5 млрд тенге. 71% от общей суммы составляет оплата труда членов избирательных комиссии всех уровней. Их более 70 тысяч человек.

В ЦИК утвердили календарный план проведения референдума по строительству АЭС в Казахстане. Само голосование пройдёт 6 октября с 7.00 до 20.00.





