Казахстанские вузы и колледжи поделят на специальные лиги, от которых будут зависеть пороговые баллы и гранты для поступления, передает Informburo.kz. Об этом сообщила заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова.

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"Для повышения конкурентоспособности отечественных вузов до 1 апреля следующего года будет организована независимая оценка качества образования вузов. При этом в качестве критериев будут применены показатели, применяемые странами ОЭСР (более 35 стран – Авт.). По результатам оценки будет произведено распределение вузов на высшую, среднюю и целевую лиги", – сказала Дуйсенова на заседании правительства.

В зависимости от лиги вузов дифференцируют количество грантов, выделяемых для обучения в них, и пороговые баллы для поступления.

Вместе с тем, добавила вице-премьер, в колледжах страны также проведут оценку качества работы с распределением их на лиги. Из числа колледжей, отнесённых к высшей и средней лиге, сформируют список 100 технологических лидеров. Они будут работать в паре с привлечёнными филиалами зарубежных вузов.





