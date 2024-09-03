2 сентября в Казахстане стартовал новый политический сезон, который по традиции открыло Послание Президента "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм".

Фото пресс-службы Акорды

Экспертное сообщество активно обсуждает данный стратегический документ. Что делает Послание этого года особенным, в чем заключаются его ключевые месседжи - читайте в материале Tengrinews.

Базис отношений общества и госаппарата

"Если мы говорим о наиболее масштабных месседжах Послания, то, как подчеркнул Президент Касым-Жомарт Токаев, ключевыми в стратегическом развитии нашей страны остаются концепты "справедливый Казахстан" и "слышащее государство". Это несменяемый базис взаимоотношений между обществом и госаппаратом. Идейный триумвират дополняется не менее сильным концептом "закон и порядок". Его практическое воплощение – сделать города и аулы Казахстана одними из самых безопасных и защищенных в мире", - отметил директор Института евразийской интеграции Азамат Байгалиев.

Политолог считает, что в условиях международной нестабильности и, как следствие, разрастания транснационального трафика насилия, контрабанды оружия и психотропных веществ, роста незаконной миграции такая задача выглядит архисложной.

"Однако надо понимать, что при централизации и скоординированности усилий тактика недопущения роста криминала абсолютно выполнима. Она зависит в первую очередь от воли полицейского руководства и других силовых структур. Любые социальные вызовы переносятся гораздо легче, если граждане чувствуют себя в безопасности и, самое главное, знают, куда обратиться за защитой. В продолжение темы защищенности важнейшим в Послании является социальный аспект", - подчеркнул эксперт.

В частности Байгалиев напомнил, что Глава государства поручил обеспечить прозрачность поддержки граждан за счет цифровизации услуг и предложенного ранее проекта Социального кошелька; сдать в эксплуатацию до конца 2025 года 217 комфортных школ и реконструировать в течение трех лет 1300 школ, а также повысить эффективность инвестиций в здравоохранение.

"Например, в текущем году на медицину государство потратит порядка 3,3 триллиона тенге, однако важно, чтобы эти баснословные средства оказали реальную поддержку гражданам. Кроме того, масштабную помощь получат частные школы, которые в партнерстве с государством решают многолетнюю проблему нехватки ученических мест. Сегодня в негосударственном секторе уже обучается 250 тысяч школьников, на это выделено 134 миллиарда тенге. И это, безусловно, прогрессивный шаг, поскольку институт частных школ доказывает свою эффективность и является по-настоящему системным решением", - отметил глава Института евразийской интеграции.

По его мнению, Послание демонстрирует социальный прагматизм и транслирует оптимизм по поводу развития всех основных секторов казахстанского социально-экономического поля.

"Многие направления, озвученные Президентом, уже находятся на стадии реализации, поэтому в решительности госаппарата сомневаться не приходится. Главное – настроить механизм взаимодействия внутри системы и обеспечить общественную поддержку", - добавил он.

Четкий сигнал олигархам

"Президент Казахстана дал задание разработать новый закон о банках. Сегодня они получают сверхдоходы за счет эксплуатации человеческих и экономических ресурсов нашей страны. Многие банки живут за счет средств Национального фонда. Поэтому Глава государства поставил четкую задачу, чтобы сфера банковской экономики соответствовала принципам справедливости. То есть банки должны финансировать реальный сектор национальной экономики, аграрный сектор", - подчеркнул депутат Мажилиса Ерлан Саиров.

В соответствии со взятым курсом на социальную справедливость у банков не должно быть возможности получать сверхдоходы за счет простых жителей нашей страны. Саиров назвал это важной деталью, которая говорит о том, что Казахстан должен перейти к справедливой модели экономической системы.

"Президент Токаев также отметил, что при возврате незаконно выведенного капитала наши олигархи не должны торговаться. Эти деньги должны вкладываться в строительство школ, детских садов, музеев и призваны повышать культурные и нравственные уровни нашего народа. В то же время, если эти средства будут возвращены добровольно, то не будет никакого наказания. Но если лица, которые в свое время незаконно вывели средства или не могут объяснить происхождение капитала, будут торговаться, тогда будет включен режим наказания. В том числе уголовного", - разъяснил депутат.

Саиров назвал это поручение четким сигналом олигархам о том, что с народом надо делиться.

Кроме того, нынешнее Послание направлено на решение инфраструктурных проблем в нашей стране, которые накапливались десятилетиями.

"Это касается и коммунальной сферы, и сферы дорожного строительства, а также бизнеса. Президент отметил, что мы должны создать самые благоприятные условия для развития предпринимательства, убрать все административные препоны, в том числе налоговые. Это Послание касается экономического развития нашей страны. (...) Думаю, необходимо включить режим общественного контроля. Реализация Послания должна быть на контроле как Парламента, так и простых граждан нашей страны", - добавил мажилисмен.

Запрос на справедливость и самоочищение системы

По словам политолога Адиля Сейфуллина, нынешнее Послание содержит еще один важный сигнал.

"Для меня, как для политического эксперта, основной фокус внимания всегда направлен на идеологические векторы в выступлениях Президента. В Послании-2024 мы четко услышали новый важный сигнал: на авансцену выходит реализация запроса народа на справедливость и обеспечение безопасности во всех ее смыслах. Если со справедливостью все более-менее ясно, то безопасность вызывает интерес", - отметил политолог.

Как считает Сейфуллин, значение термина "безопасность" в данном контексте довольно широкое:

• финансовая безопасность от резких потрясений, разрушительных кризисов и дефолтов, понятная денежно-кредитная политика, развитие инвестиционной привлекательности;

• морально-духовная безопасность, исключающая пропаганду ЛГБТ среди детей и подростков, защита от чуждых нашему народу ценностей, сохранение традиций и норм поведения в обществе;

• социальная безопасность, то есть выплата пенсий и поддержка нуждающихся пособиями, стимулирование талантов грантами и стипендиями, гарантирование бесплатного базового пакета услуг в медицине и в других сферах каждому гражданину, вне зависимости от наличия или отсутствия страховки, как, например, в так называемых развитых странах;

• международная безопасность – прагматичная международная позиция, помогающая не ввязываться в военные конфликты между странами и блоками, не вступать в какие-либо конфронтации, действовать исключительно исходя из национальных интересов, держать бирюзовый паспорт на высоком уровне уважения, что позволяет казахстанцам свободно и без опасений путешествовать и работать в любой точке мира;

• юридическая безопасность – жесткое пресечение рейдерства в бизнесе, вне зависимости от имени и статуса посягающих, защита прав и свобод граждан в независимых судах, которые становятся все более транспарентными и открытыми;

• наконец, физическая безопасность – защита здоровья и жизни казахстанцев, улучшение работы полиции и специальных служб, контроль над расследованиями и постоянный надзор за законностью, возможность без опаски гулять по улицам городов и сел, отпускать детей в людные места, уменьшение и пресечение краж, воровства в любом виде.

"Казахстан часто воспринимают именно как островок безопасности в регионе: стабильный и предсказуемый. Социальное государство, которое не оставит тебя один на один с проблемой, в котором ясные и честные правила игры. В этой связи укрепление справедливости и безопасности в стране будет выигрышным надолго и привлекательным сейчас. Надо признать, это наши сильные стороны, которые нужно развивать. И Президент Токаев недвусмысленно дает это понять", - подчеркнул Сейфуллин.

Политолог также отметил, что госаппарат – это весьма собирательный и обобщенный термин; такой же, как народ.