В решающем матче Кубка Казахстана по хоккею с шайбой встретились команды, занявшие на групповом этапе турнира вторые места в своих квинтетах - «Арлан» из Кокшетау и «Горняк» из Рудного.

Опасный момент у ворот «Арлана» / Фото pro.ligasy.kz

Финалисты прошлого Кубка и действующие чемпионы страны кокшетаусцы в группе «А» одержали победы над «Алматы» (3:0), ташкентским «Хумо» (4:1) и устькаменогорским «Торпедо» (4:3), а уступили петропавловскому «Кулагеру» (1:3). Выступавшие в группе «В» рудничане разгромили павлодарский «Иртыш» (9:1), «Актобе» (7:1) и атырауский «Бейбарыс» (9:5), уступив в заключительном матче карагандинской «Сарыарке» (2:4).

В полуфинале «Арлан» переиграл победителя группы «В» «Сарыарку» со счетом 5:2, а «Горняк» был сильнее победителя группы «А» «Кулагера» - 2:1.

Таким образом, почетный трофей в финале разыграли самая результативная команда Кубка РК - «Горняк» (29 заброшенных шайб), и самая надежная команда в обороне - «Арлан» (9 пропущенных шайб). Оба клуба по два раза в своей истории уже становились обладателями Кубка Казахстана по хоккею с шайбой.

Решающий поединок прошел в Усть-Каменогорске, в Ледовом дворце спорта имени Бориса Александрова. Счет в матче за пять минут до окончания первого периода открыл нападающий «Арлана» Владислав Никулин, получивший шайбу, стоя спиной к воротам, и со второй попытки переигравший голкипера «Горняка» Владислава Нурека, отразившего в стартовой двадцатиминутке 7 бросков. Рудничане же нанесли 11 бросков по воротам в первом периоде, но ни один из них результата не принес.

Нападающий «Горняка» Дмитрий Пархоменко ведет борьбу за шайбу с нападающим «Арлана» Андреем Кураковым / Фото pro.ligasy.kz

Во втором периоде хоккеисты «Горняка» больше атаковали, но на 28-й минуте упустили выход двух игроков «Арлана» на оставшегося в одиночестве в своей зоне защиты Данилу Платонова, и Степан Санников удвоил преимущество кокшетаусцев - 2:0.

На 35-й минуте состоялось первое удаление в матче - площадку за удар соперника клюшкой покинул нападающий «Горняка» Руслан Абдуллаев. Рудничане в эти две минуты надежно сыграли в обороне, но за полторы минуты до второго перерыва пропустили третью шайбу в свои ворота, автором которой стал нападающий соперника Данил Парамонов. И вновь, нанеся за период больше бросков по воротам - восемь против шести, «Горняк» не смог забросить шайбу.

Шанс сократить отставание в счете рудничане получили в самом начале заключительного периода, когда в составе «Арлана» был удален игрок за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Однако этим шансом «Горняку» не удалось воспользоваться. Но на 45-й минуте Оскар Юлбарисов, который второй игру подряд вышел на лед с капитанской нашивкой, после передач Евгения Степанова и Абдуллаева огорчил-таки вратаря кокшетауского клуба Сергея Кудрявцева, поразив ворота броском справа с близкого расстояния.

Но в оставшиеся до финальной сирены 14 с половиной минут рудничанам больше не удалось отличиться. В итоге - поражение со счетом 1:3 (0:1, 0:2, 1:0), и в третий раз в своей истории обладателем Кубка Казахстана стал «Арлан».

Нападающий «Горняка» Никита Ляпунов против автора первой шайбы Владислава Никулина / Фото pro.ligasy.kz

Отделом по проведению республиканских соревнований Казахстанской федерации хоккея лучшими игроками прошедшего розыгрыша Кубка РК были признаны вратарь «Арлана» Сергей Кудрявцев, защитник «Горняка» Александр Куршук и нападающий «Сарыарки» Глеб Зайцев.