Споры из-за аренды земли под рекламными конструкциями в областном центре - тема с длинной «бородой». Только в этом году состоялось 7 судебных разбирательств, по результатам которых город вернул себе в собственность 12 участков.

Непродление аренды земли - фактически единственный способ, которым власти могут воздействовать на владельцев рекламных конструкций. Акимат считает металлические стойки с баннерными щитами уродливыми пережитками прошлого. Предпринимателей упрекают в том, что бетонные основания разрушаются, весной краска на них облуплена, металлические части ржавеют, баннеры ветхие, в целом все выглядит несовременно и не эстетично.

Позиция бизнеса по этому поводу тоже давно сформировалась. «Мы не можем вкладывать деньги в новые рекламные носители, пока земля нам отдается в аренду на год-другой, а не на более долгий срок», - заявляли рекламщики в палате предпринимателей.

Судя по статистике, приведенной 2 сентября на аппаратном совещании в акимате Костаная, суды чаще считают верной позицию исполнительной власти.

Рекламное агентство «Вот так», оспаривая отказы акимата в продлении аренды земельных участков, дошло до Верховного суда.

- По участку на улице Касымханова решением суда первой инстанции агентству отказано в удовлетворении исковых требований. Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменений. Верховный суд РК тоже оставил решение местных судов в силе, оно вступило в законную силу, - сказал на совещании руководитель отдела земельных отношений Марат ТЕМИРБАЕВ.

Судебные материалы по второму участку того же агентства (на ул. Карбышева) направлены в Верховный суд, но пока решение не принято.

- Необходимо отметить, что в июле 2024 года в ходе заседания Верховного суда РК были даны разъяснения о том, что заключение договоров аренды земельного участка на новый срок для размещения рекламных конструкций является усмотрением административного органа, то есть правом акимата, а не его обязанностью, - проинформировал Темирбаев.

С начала года владельцам рекламных конструкций акимат Костаная направил 16 письменных претензий, часть - с предложениями о расторжении договоров аренды. Два предпринимателя свои конструкции демонтировали.

А по поводу одной - на пересечении улиц Пушкина и Алтынсарина - полиция направила отделу ЖКХ предписание, требует «принять меры по демонтажу конструкции, как объекта, создающего аварийную опасность для пешеходов и водителей автотранспортных средств».

По словам Темирбаева, собственник этой конструкции находится в РФ, на связь не выходит. Через WhatsApp о ситуации был уведомлен его представитель, который участвовал в судебных процессах. Он сообщил об отказе от демонтажа.

Город намерен демонтировать эту рекламную конструкцию за счет средств местного бюджета и вывезти ее на специализированную штрафстоянку, а компенсацию расходов возложить на собственника.