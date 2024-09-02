По прогнозам синоптиков, во вторник, 3 сентября, ночью на севере области пройдёт небольшой дождь, днём дожди с грозами будут идти на севере, западе и востоке. На юге и востоке ночью и утром туман. В среду, 4 сентября, грозовые дожди ожидаются на севере и востоке.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие два дня переменная облачность, дождь.

- Во вторник ночью по области будет 7-12, на востоке всего 4 градуса, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём столбики термометров поднимутся до 17-22°С, на юге до 28°С. В среду, в ночное время, термометры покажут 5-10°С. День будет прохладным - 10-15°С, на юге 18°С. В Костанае во вторник ночью будет 8-10°С, днём 19-21°С. В среду ночью в областном центре прогнозируем 6-8°С, днём 13-15°С.

Во вторник ожидается западный ветер скоростью 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с на юге и востоке. В среду ветер будет уже северо-западный скоростью 9-14 м/с, на севере и востоке прогнозируются усиления 15-20 м/с.



