По мнению, высказанному сегодня, 2 сентября, на аппаратном совещании акимом Костаная Маратом ЖУНДУБАЕВЫМ, одна из главных улиц города должна выглядеть не так, как сейчас. А именно - соответствовать дизайн-коду.

Фото Галины КАТКОВОЙ

По этой причине в следующем году участок проспекта от железнодорожного вокзала до пешеходной зоны в районе областного акимата подвергнется изменению. В терминологии акимата - благоустройству.

- Общий проект реконструкции делать не будем, это затянется, будет дорого, - сказал аким города, - пойдем точечно, по администраторам программ. Отделу строительства - сделать смету и заложить деньги на обновление фасадов домов. Часть мы сделали, надо все остальные включить. Отделу ЖКХ - оценить состояние дороги. В 2018 году делали ремонт в последний раз? Надо решить - потребуется капитальный или средний ремонт, изучить возможность расширения проезжей части, установки новых бордюров, замены брусчатки, ее много пришло в негодность. Три киоска на этом участке проспекта расположены там, где только пешеходы должны двигаться. Неправильно в свое время предпринимателям места выдали. Если участки в частной собственности, нужно изымать и предлагать людям альтернативу. Где в аренде - не продлевать. Объяснять, почему к марту 2025 года они должны уйти. И тоже предлагать альтернативу. Сейчас предупреждайте людей. Никаких бутиков, которые прямо на перекрестке сейчас стоят, не останется. Отделу архитектуры надо посмотреть, где согласно дизайн-кода должны быть цветники, скамейки. И сделать общую картинку, каким должен быть итог благоустройства.

Отдельно аким упомянул предпринимателей, с которыми властям предстоит «самая большая работа». Их около 1 500. К ним у акимата претензии, прежде всего, по части рекламы, которая располагается как угодно, в том числе на окнах, заборах... Кроме того, если в соответствии с концепцией дизайн-кода у зданий изменится цвет фасадов, придется входным группам магазинов, кафе и т. д. ему соответствовать.

Предвидя, что вопросов от бизнеса будет много, аким города сказал, что в октябре проведет традиционную встречу с предпринимателями города и обязательно хотел бы там видеть тех, кто работает на пр. Аль-Фараби. О точной дате встречи акимат сообщит позже.