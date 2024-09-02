Накануне стартовых матчей национальной сборной Казахстана в Лиге наций УЕФА против сборных Норвегии (6 сентября в Алматы) и Словении (9 сентября в Любляне) в шести городах страны прошли игры 19-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги.

Ислам Чесноков сравнивает счет / Скриншот трансляции

В этом туре «Тобол» принимал в Костанае «Атырау». В текущем сезоне команды встречались между собой уже три раза в двух турнирах. В Кубке РК атыраусцы выбили «Тобол» из розыгрыша на стадии 1/2 финала, проиграв в Костанае со счетом 0:1 и взяв реванш дома - 4:0, а в поединке первого круга чемпионата в Атырау клубы не смогли выявить победителя - 0:0.

Ахмед Эль-Мессауди уходит от опеки полузащитников «Атырау» Ади Адамбаева и Александра Нойока

В стартовом составе «Тобола» на поле стадиона «Центральный» вышли Стас Покатилов, Роман Асранкулов, Пап Альюн Ндиайе, Иван Миладинович, Альберт Габараев, Игор Иванович, Эдедем Эссьен, Цотне Мосиашвили, Ислам Чесноков, Ахмед Эль-Мессауди и Руй Кошта.

В первом тайме хозяева владели мячом 70 процентов времени, однако превратить свое игровое преимущество в голы не смогли, создав самый опасный момент для взятия ворот на 41-й минуте. В этом эпизоде Эль-Мессауди от левого угла штрафной площади гостей сделал передачу направо Коште, а португальский нападающий «Тобола» в касание пяткой вернул мяч марокканскому полузащитнику, который пробил с ходу в дальний угол ворот. Но белорусский вратарь «Атырау» Егор Хаткевич в броске отбил мяч.

А вот гости использовали один из своих редких моментов. На 12-й минуте белорусский полузащитник «Атырау» Игорь Стасевич, получив из центра передачу от украинского игрока средней линии Александра Нойока, от правого угла штрафной площади сделал подачу в центр к вратарской площадке, откуда еще один белорусский легионер, нападающий Николай Сигневич, находившийся между двумя защитниками хозяев - Габараевым и Миладиновичем, в касание перевел мяч в левый угол ворот и открыл счет - 0:1.

С мячом капитан «Тобола» и защитник национальной сборной Роман Асранкулов

Еще один опасный момент создали гости на 26-й минуте, когда тот же Стасевич пробил в ближний нижний угол ворот от левого угла штрафной площади, но на этот раз Покатилов в падении поймал мяч.

На второй тайм на поле в составе «Тобола» вышел Педро Эуженио, заменивший Мосиашвили. При этом португалец занял место на левом фланге, а Чесноков перешел на правый. Через пять минут после возобновления игры гости провели контрвыпад по левому флангу, и полузащитник атыраусцев Наурызбек Жагоров с острого угла пробил низом по воротам. Однако Покатилов поймал мяч буквально в ногах у автора гола, попытавшегося перевести его в сетку ворот. В ответной атаке удар по воротам со средней дистанции нанес Эль-Мессауди, но мяч пролетел выше ворот.

На 61-й минуте Иванович опасно пробил по воротам справа с острого угла, но вратарь поймал мяч. А через минуту Эль-Мессауди получил на левом краю мяч, но при входе в штрафную площадь потерял его при столкновении с защитником гостей Олжасом Керимжановым. Однако мяч подхватил в штрафной площади Кошта, ушел вправо от белорусского защитника Никиты Степанова и пробил по воротам, но немного выше створа.

Автор ответного гола Ислам Чесноков против полузащитника «Атырау» Фотхулло Олимзоды

«Тобол» продолжал атаковать, и на 71-й минуте Эль-Мессауди из центра забросил верхом мяч на правый край штрафной площади на ход Чеснокову. Игрок национальной сборной Казахстана подхватил мяч, сместился к боковой линии вратарской площадки и из-под ноги пытавшегося помешать нанести удар словенского защитника «Атырау» Якоба Новака пробил мимо вышедшего навстречу Хаткевича в ближний угол ворот впритирку со штангой, сравняв счет - 1:1.

На 79-й минуте Кошту сменил Александр Зуев. А вскоре «Тобол» заработал штрафной удар в полутора метрах от левой боковой линии штрафной площади гостей, но исполнявший его Эуженио пробил в сетку ворот с внешней стороны.

Очень насыщенными на события получились семь добавленных минут, но счет в матче не изменился.

Главный тренер «Тобола» Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ сказал после матча:

- В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Что касается самой игры, то, пропустив ненужный гол, в каких-то игровых моментах немного начали торопиться. А когда во втором тайме забили ответный гол, вдвойне начали торопиться. Где-то не было у игроков терпения, хотя подсказывали ребятам. Но в целом по самоотдаче претензий нет. Да, хотели выиграть, но не получилось. «Атырау» - хорошая, сбалансированная команда. Соперник ждал нашей ошибки, а затем играл на контратаках.

После этой ничьи «Тобол» опустился в турнирной таблице на одну строчку, и идет с 24-мя набранными очками после 16-ти игр на шестом месте.

В этом туре все три лидера не набрали очков. «Кайрат» (32 очка после 18 игр) проиграл со счетом 0:1 на своем поле пока по-прежнему далекой от борьбы за высокие места «Астане» (21 очко, 14 игр).

«Актобе» (31 очко, 18 игр) также на своем поле уступил со счетом 1:3 возглавлявшему погоню за лидерами и поднявшемуся после этого тура на третье место «Елимаю» (31 очко, 18 игр).

А опустившийся на четвертую строчку «Ордабасы» (30 очко, 16 игр) в гостях потерпел поражение со счетом 1:2 от идущего пятым «Кайсара» (35 очков, 15 игр).

Нулевые ничьи в туре были зарегистрированы в матчах команд, идущих в нижней части турнирной таблицы, «Жетысу» - «Туран» и «Шахтер» - «Женис».

Матчи 20-го тура пройдут 14 и 15 сентября, и «Тобол» в первый день сыграет в гостях с «Елимаем».

Фото пресс-службы ФК "Тобол"