Поручения и предупреждения - О чем говорил Токаев в Послании народу Казахстана?
Послание Президента посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период. В частности, Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству и акимам по повышению доходов казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото пресс-службы Акорды
О народе
"Народ Казахстана сегодня живет в совершенно новой политической реальности. За последние пять лет реализованы масштабные реформы, через кардинальную трансформацию прошла политическая система. Фундаментальные изменения происходят в общественном сознании, повышается уровень правовой культуры граждан, в обществе формируются новые модели поведения и укореняются новые ценности. Началось обновление политической и общественной жизни, менталитета и культурного кода нации. Одним словом, идет строительство Справедливого Казахстана, и, что особенно важно, все это полностью соответствует чаяниям народа. Поэтому мы продолжим неуклонно следовать нашим стратегическим курсом и не свернем с намеченного пути. Сегодня мы обстоятельно обсудим планы, определим стоящие перед нами цели", - заявил Глава государства.
По словам Президента, в условиях обострения геополитической конфронтации Казахстан твердо придерживается позиции мирного, эволюционного пути.
"Мы обозначили новый вектор развития, придав новый импульс диверсификации экономики. Инфляция замедлилась, сократившись в 2,5 раза в сравнении с самым высоким показателем прошлого года. Международные резервы страны превысили 100 миллиардов долларов. Обрабатывающая промышленность растет быстрее горнодобывающего сектора. Важно не сбавлять набранных темпов. Необходимо запустить новый инвестиционный цикл, эффективно используя созданный задел. Правительство и акимы должны уделить особое внимание вопросу изменения структуры экономики, предусмотреть новые механизмы, направленные на обеспечение устойчивого прогресса страны. Главная цель – повышение уровня доходов граждан. При правильной организации работы это вполне осуществимо", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Как отметил Президент, экономический рост должен сопровождаться снижением социального неравенства и усилением среднего класса.
"Только так мы сможем укрепить потенциал нашего государства. Для этого в любом деле ключевым критерием должна быть эффективность. Каждое решение, каждый проект нужно рассматривать, исходя из их пользы для государства", - заключил Глава государства.
О предпринимателях
Президент высказался о доле прямого участия государства в экономике, которая остается на высоком уровне, что "нарушает равенство условий на рынке и подавляет частную инициативу".
"Надо признать, что у нас пока не выработана оптимальная политика управления государственными предприятиями. Нужно законодательно регламентировать цели, функции, виды, методы финансирования и другие аспекты их деятельности", - сказал Токаев.
Кроме того, считает Президент, требуется обеспечить стабильность и системный подход в вопросах финансовых взаимоотношений холдингов и правительства.
"В Послании 2022 года я поручал внедрить регулирование "с чистого листа". В рамках первого этапа реформы устранено уже более 10 тысяч избыточных и неактуальных требований, ограничивающих предпринимательскую деятельность. Генеральная прокуратура подключилась к работе по сопровождению крупных инвестпроектов, для инвесторов созданы облегченные условия по типу "зеленого коридора", декриминализируются экономические преступления. Однако жалобы предпринимателей на чрезмерную контрольную и надзорную деятельность госорганов продолжают поступать", - добавил Глава государства.
Правительству и Генеральной прокуратуре, по его словам, необходимо устранить негативные явления, влияющие на инвестклимат. Надо внести ясность и во взаимодействие государства с собственниками капиталов в рамках работы по возврату активов.
"В прошлом году на встрече с бизнесом я высказал свою твердую позицию на этот счет. Мы договорились, что обязательным условием амнистии капитала станет вложение средств в экономику Казахстана. Главное, чтобы они работали на благо страны. Этот момент необходимо закрепить нормативно. Предпринимателям, включенным в соответствующий реестр, можно дать возможность заключения соглашения без признания незаконности передаваемых активов. Это большой шаг в интересах крупных предпринимателей. Но сами предприниматели должны пойти навстречу правительству и Генеральной прокуратуре в плане направления средств в республиканский бюджет", - сказал Президент.
Бизнесмены должны сделать это исходя из доброй воли, не торгуясь за каждый тенге. В то же время эти лица, как граждане Казахстана, обязаны вкладывать значительные средства в строительство школ, больниц, стадионов, музеев и других социально-культурных объектов.
"Имена таких людей могут остаться в "золотом списке" благотворителей. В случае отказа или затягивания процесса разговор с такими предпринимателями будет другой. При этом необходимо упорядочить всю информацию о возвращенных государству активах и их целевом использовании", - заявил Токаев.
Об энергетике и коммунальном хозяйстве
Токаев анонсировал принятие нового Национального проекта. Об этом он заявил, выступая с Посланием народу Казахстана.
"Нужно решить первоочередные инфраструктурные проблемы. Прежде всего это касается энергетического сектора и коммунального хозяйства. Стандартные условия кредитования строительства объектов новой генерации нельзя назвать приемлемыми. Поэтому правительству нужно продумать, как обеспечить доступное долгосрочное кредитование со стороны финансовых институтов", - сказал Президент.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, от государства потребуется четкое планирование тарифной политики на долгий срок. Это непременное условие привлечения в отрасль "длинных денег". При этом нельзя допустить необоснованного роста тарифов для потребителей.
"До конца года следует утвердить Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов. Острым остается вопрос формирования культуры экономии коммунальных ресурсов. Со следующего года нужно внедрить четкие нормы их потребления по принципу "больше потребляешь – больше платишь". В то же время потребители не должны оставаться один на один во взаимоотношениях с частными монополистами", - добавил Глава государства.
Президент подчеркнул, что в законодательство следует ввести понятие социально значимых услуг и регламентировать их по аналогии с процессами оказания госуслуг.
О ремонте дорог
Токаев поручил охватить средним ремонтом не менее 10 тысяч километров дорог в Казахстане и усилить по нему общественный контроль.
"Актуальным вопросом является состояние наших автодорог. Об этом я уже говорил. В текущем году по всей стране ремонтируется и строится около 12 тысяч км автомобильных дорог, что является беспрецедентным объемом для Казахстана. Завершается реконструкция трасс Астана – Алматы, Актобе – Атырау – Астрахань, Талдыкорган – Усть-Каменогорск", - сказал Токаев, выступая на Послании народу Казахстана.
Большое значение, по его словам, имеет программа среднего ремонта, которая уже охватывает 2,5 тысячи километров межобластных и межрайонных автодорог.
"Именно эти дороги пользуются высоким спросом у граждан. Поэтому поручаю масштабировать данную программу с охватом не менее 10 тысяч километров дорог по всей стране. Разумеется, качество в особом приоритете. Для этого нужно шире применять инновационные методы и передовые решения. С целью усиления общественного контроля следует запустить единую цифровую платформу, на которой будет отражаться вся информация о строительстве и ремонте дорог, в том числе внутригородских", - поручил Президент.
О дошкольном образовании
Глава государства поручил изменить механизм подушевого финансирования дошкольного образования. По его словам, нужно принять меры по укреплению функционала школ, дальнейшему повышению квалификации и социального статуса наших педагогов.
"Учителя – это интеллектуальный авангард страны, закладывающий фундамент долгосрочного прогресса нации. Мы можем иметь лучшие программы, современные школы и передовую систему управления, но ничего не добиться без хороших учителей. Поэтому необходимо уделить особое внимание набору в педагогические вузы целеустремленной, способной молодежи. Положительная тенденция в этом вопросе уже наметилась, теперь нужно ее закрепить", - сказал Президент.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, большое значение имеет подготовка детей к школе.
"За дошкольное воспитание и обучение ребенка солидарную ответственность, наравне с государством, несут и родители. Поэтому подушевое финансирование на дошкольное образование нужно привязать к реальным доходам каждой семьи. Таким образом, дальнейшее совершенствование системы образования позволит помочь действительно нуждающимся гражданам, повысит прозрачность государственной поддержки и в целом будет способствовать укреплению человеческого потенциала страны", - добавил Глава государства.
О медстраховании
Токаев затронул и систему обязательного социального медицинского страхования. Как подчеркнул Глава государства, необходимо реализовать комплексные меры для укрепления здоровья нации и перезагрузить систему социальной поддержки граждан.
"Внедрение обязательного социального медицинского страхования содействовало значительному притоку дополнительных ресурсов в здравоохранение и пошло на пользу частной медицине. В этом году в систему здравоохранения направлено почти 3,3 триллиона тенге бюджетных средств. Однако отдача от таких вливаний все еще под вопросом. Перекосы между обязательствами всех участников системы медстрахования породили волну фальсификаций. Нередко пациентам предлагается получить гарантированные государством услуги на платной основе или ожидать их оказания в течение нескольких месяцев. Такая практика неприемлема", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент заявил о необходимости формирования единого пакета базовой государственной медицинской помощи, сбалансированный с точки зрения возможностей и обязательств бюджета.
"Все, что сверх него, должно оплачиваться через систему страхования. Такие серьезные изменения не могут быть успешно реализованы без цифровизации. Вместо нескольких десятков ныне действующих разрозненных программ и баз данных необходимо создать единую государственную медицинскую информационную систему. Она должна обеспечить сквозной контроль и объективность данных для всех организаций здравоохранения, получающих госзаказ, независимо от их формы собственности. Правительству следует безотлагательно заняться решением этой актуальной задачи и отчитываться о ходе работы мне и депутатскому корпусу", - заключил Президент.
О господдержке
Токаев отметил, что государство последовательно наращивает социальные расходы с учетом необходимости поддержки уязвимых категорий граждан. Он отметил, что сейчас более половины государственного бюджета идет на социальную сферу.
Для поддержки семей с детьми увеличен срок выплаты пособий по уходу за ребенком с одного до полутора лет. С начала 2024 года введены спецвыплаты для лиц, занятых на работе с вредными условиями труда. Стартовал масштабный проект "Нацфонд – детям", в рамках которого более 300 миллиардов тенге из доходов Национального фонда были распределены на счета семи миллионов детей.
"Однако следует признать, что сейчас меры поддержки предоставляются без учета реальных доходов граждан. Нередко их получают состоятельные семьи, вовсе не нуждающиеся в такой помощи. Нужно усовершенствовать инструменты поддержки населения с учетом данного аспекта. Поручаю правительству с начала следующего года внедрить механизм "социального кошелька", - сказал Президент.
Государственная поддержка, по его словам, должна быть ориентирована на действительно нуждающихся в ней граждан.
"Иначе говоря, необходимо, чтобы социальная помощь оказывалась на принципах справедливости, открытости и эффективности", - резюмировал Глава государства.
Об экологии
Президент подчеркнул, что одна из основных задач – улучшение экологической ситуации и культивирование бережного отношения к окружающей среде.
"Надо, чтобы жители нашей страны были защищены от влияния негативных экологических факторов. Бизнес должен с большой ответственностью подходить к делу защиты природы. Правительству и палате "Атамекен" следует принять конкретные меры. Нужно продолжить широкое внедрение самых передовых технологий в эту сферу, а также наладить работу современной системы мониторинга эмиссий", - сказал Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев добавил, что в фокусе внимания останутся вопросы сохранения уникальной флоры и фауны Казахстана. Государство предпримет все необходимые меры для защиты лесов и степей от пожаров.
"Несмотря на огромное природное разнообразие Казахстана, леса занимают лишь 5 процентов территории страны. Воспроизводство лесов имеет определяющее значение для сохранения экологического равновесия и дальнейшего устойчивого социально-экономического прогресса страны. С первых дней своего президентства я уделяю особое внимание этому вопросу. В стране набраны неплохие темпы озеленения, которые нельзя снижать. В лесном резервате "Семей орманы" функционирует единственный в Центральной Азии лесосеменной комплекс по выращиванию посадочного материала, соответствующий передовым международным стандартам. Необходимо масштабировать данный проект в других лесных регионах республики. Идея увеличения лесных массивов должна стать по-настоящему народной. По этой теме нужно организовать серьезную информационно-разъяснительную работу среди граждан", - отметил Президент.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.