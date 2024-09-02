Послание Президента посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период. В частности, Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству и акимам по повышению доходов казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото пресс-службы Акорды

О народе

"Народ Казахстана сегодня живет в совершенно новой политической реальности. За последние пять лет реализованы масштабные реформы, через кардинальную трансформацию прошла политическая система. Фундаментальные изменения происходят в общественном сознании, повышается уровень правовой культуры граждан, в обществе формируются новые модели поведения и укореняются новые ценности. Началось обновление политической и общественной жизни, менталитета и культурного кода нации. Одним словом, идет строительство Справедливого Казахстана, и, что особенно важно, все это полностью соответствует чаяниям народа. Поэтому мы продолжим неуклонно следовать нашим стратегическим курсом и не свернем с намеченного пути. Сегодня мы обстоятельно обсудим планы, определим стоящие перед нами цели", - заявил Глава государства.

По словам Президента, в условиях обострения геополитической конфронтации Казахстан твердо придерживается позиции мирного, эволюционного пути.

"Мы обозначили новый вектор развития, придав новый импульс диверсификации экономики. Инфляция замедлилась, сократившись в 2,5 раза в сравнении с самым высоким показателем прошлого года. Международные резервы страны превысили 100 миллиардов долларов. Обрабатывающая промышленность растет быстрее горнодобывающего сектора. Важно не сбавлять набранных темпов. Необходимо запустить новый инвестиционный цикл, эффективно используя созданный задел. Правительство и акимы должны уделить особое внимание вопросу изменения структуры экономики, предусмотреть новые механизмы, направленные на обеспечение устойчивого прогресса страны. Главная цель – повышение уровня доходов граждан. При правильной организации работы это вполне осуществимо", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Президент, экономический рост должен сопровождаться снижением социального неравенства и усилением среднего класса.

"Только так мы сможем укрепить потенциал нашего государства. Для этого в любом деле ключевым критерием должна быть эффективность. Каждое решение, каждый проект нужно рассматривать, исходя из их пользы для государства", - заключил Глава государства.

О предпринимателях

Президент высказался о доле прямого участия государства в экономике, которая остается на высоком уровне, что "нарушает равенство условий на рынке и подавляет частную инициативу".

"Надо признать, что у нас пока не выработана оптимальная политика управления государственными предприятиями. Нужно законодательно регламентировать цели, функции, виды, методы финансирования и другие аспекты их деятельности", - сказал Токаев.

Кроме того, считает Президент, требуется обеспечить стабильность и системный подход в вопросах финансовых взаимоотношений холдингов и правительства.

"В Послании 2022 года я поручал внедрить регулирование "с чистого листа". В рамках первого этапа реформы устранено уже более 10 тысяч избыточных и неактуальных требований, ограничивающих предпринимательскую деятельность. Генеральная прокуратура подключилась к работе по сопровождению крупных инвестпроектов, для инвесторов созданы облегченные условия по типу "зеленого коридора", декриминализируются экономические преступления. Однако жалобы предпринимателей на чрезмерную контрольную и надзорную деятельность госорганов продолжают поступать", - добавил Глава государства.

Правительству и Генеральной прокуратуре, по его словам, необходимо устранить негативные явления, влияющие на инвестклимат. Надо внести ясность и во взаимодействие государства с собственниками капиталов в рамках работы по возврату активов.

"В прошлом году на встрече с бизнесом я высказал свою твердую позицию на этот счет. Мы договорились, что обязательным условием амнистии капитала станет вложение средств в экономику Казахстана. Главное, чтобы они работали на благо страны. Этот момент необходимо закрепить нормативно. Предпринимателям, включенным в соответствующий реестр, можно дать возможность заключения соглашения без признания незаконности передаваемых активов. Это большой шаг в интересах крупных предпринимателей. Но сами предприниматели должны пойти навстречу правительству и Генеральной прокуратуре в плане направления средств в республиканский бюджет", - сказал Президент.

Бизнесмены должны сделать это исходя из доброй воли, не торгуясь за каждый тенге. В то же время эти лица, как граждане Казахстана, обязаны вкладывать значительные средства в строительство школ, больниц, стадионов, музеев и других социально-культурных объектов.

"Имена таких людей могут остаться в "золотом списке" благотворителей. В случае отказа или затягивания процесса разговор с такими предпринимателями будет другой. При этом необходимо упорядочить всю информацию о возвращенных государству активах и их целевом использовании", - заявил Токаев.

Об энергетике и коммунальном хозяйстве

Токаев анонсировал принятие нового Национального проекта. Об этом он заявил, выступая с Посланием народу Казахстана.

"Нужно решить первоочередные инфраструктурные проблемы. Прежде всего это касается энергетического сектора и коммунального хозяйства. Стандартные условия кредитования строительства объектов новой генерации нельзя назвать приемлемыми. Поэтому правительству нужно продумать, как обеспечить доступное долгосрочное кредитование со стороны финансовых институтов", - сказал Президент. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, от государства потребуется четкое планирование тарифной политики на долгий срок. Это непременное условие привлечения в отрасль "длинных денег". При этом нельзя допустить необоснованного роста тарифов для потребителей. "До конца года следует утвердить Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов. Острым остается вопрос формирования культуры экономии коммунальных ресурсов. Со следующего года нужно внедрить четкие нормы их потребления по принципу "больше потребляешь – больше платишь". В то же время потребители не должны оставаться один на один во взаимоотношениях с частными монополистами", - добавил Глава государства. Президент подчеркнул, что в законодательство следует ввести понятие социально значимых услуг и регламентировать их по аналогии с процессами оказания госуслуг. О ремонте дорог Токаев поручил охватить средним ремонтом не менее 10 тысяч километров дорог в Казахстане и усилить по нему общественный контроль. "Актуальным вопросом является состояние наших автодорог. Об этом я уже говорил. В текущем году по всей стране ремонтируется и строится около 12 тысяч км автомобильных дорог, что является беспрецедентным объемом для Казахстана. Завершается реконструкция трасс Астана – Алматы, Актобе – Атырау – Астрахань, Талдыкорган – Усть-Каменогорск", - сказал Токаев, выступая на Послании народу Казахстана. Большое значение, по его словам, имеет программа среднего ремонта, которая уже охватывает 2,5 тысячи километров межобластных и межрайонных автодорог. "Именно эти дороги пользуются высоким спросом у граждан. Поэтому поручаю масштабировать данную программу с охватом не менее 10 тысяч километров дорог по всей стране. Разумеется, качество в особом приоритете. Для этого нужно шире применять инновационные методы и передовые решения. С целью усиления общественного контроля следует запустить единую цифровую платформу, на которой будет отражаться вся информация о строительстве и ремонте дорог, в том числе внутригородских", - поручил Президент.

О дошкольном образовании

Глава государства поручил изменить механизм подушевого финансирования дошкольного образования. По его словам, нужно принять меры по укреплению функционала школ, дальнейшему повышению квалификации и социального статуса наших педагогов.