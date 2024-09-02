Когда ликвидируют повреждения на Корейском мосту в Костанае - ответ акимата
Галина КАТКОВА
Автомобилисты жалуются на то, что состояние этого сооружения в последнее время ухудшилось на глазах. Крупные фрагменты бетона отвалились с тротуарной части моста. Ходить там точно нельзя. А водители беспокоятся о том, что обрушения могут произойти и на проезжей части.
Фото читателя "НГ"
Корреспондент «НГ» сегодня, 2 сентября, на аппаратном совещании в акимате Костаная попросил ответить на вопрос, когда мост намерены починить.
Заместитель акима города Алмат ИСМАГУЛОВ сказал, что ремонт планируется в ближайшее время. Сейчас делают дефектную ведомость, затем подготовят смету.
- А деньги есть у нас на ремонт? - поинтересовался аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.
Заместитель ответил, что будут использованы средства из фонда ликвидации ЧС .
Аким города заверил, что в сентябре мост отремонтируют: «до 1 октября решим проблему».
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