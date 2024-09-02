Автомобилисты жалуются на то, что состояние этого сооружения в последнее время ухудшилось на глазах. Крупные фрагменты бетона отвалились с тротуарной части моста. Ходить там точно нельзя. А водители беспокоятся о том, что обрушения могут произойти и на проезжей части.

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Корреспондент «НГ» сегодня, 2 сентября, на аппаратном совещании в акимате Костаная попросил ответить на вопрос, когда мост намерены починить.

Заместитель акима города Алмат ИСМАГУЛОВ сказал, что ремонт планируется в ближайшее время. Сейчас делают дефектную ведомость, затем подготовят смету.

- А деньги есть у нас на ремонт? - поинтересовался аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

Заместитель ответил, что будут использованы средства из фонда ликвидации ЧС .

Аким города заверил, что в сентябре мост отремонтируют: «до 1 октября решим проблему».