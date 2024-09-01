И называться он будет «Уроки личной безопасности». Об этом сообщило Министерство просвещения РК на сайте госорганов 29 августа. На них будут учить основам самозащиты во всех детсадах, школах и колледжах страны уже с 1 сентября. Для этого в Минпросвещения Казахстана разработали 130 уроков «Личной безопасности».

Фото с сайта gov.kz

- Цель - формирование у детей осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и защите окружающих, а также повышение готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, - пишет Министерство.

Как отметила председатель Комитета по охране прав детей, уроки учитывают возрастные особенности и уровень развития детей, создавая благоприятные условия для позитивного настроения и хорошей мотивации.

- Эти уроки не только дадут детям необходимые знания и навыки для обеспечения их безопасности, но и помогут развить социальную ответственность и компетентность. Мы стремимся создать поддерживающую и мотивирующую атмосферу, учитывая возраст и уровень развития каждого ребенка, чтобы каждый урок стал для них полезным и интересным, - подчеркнула Насымжан Оспанова.

Занятия будут проводиться еженедельно в течение 10 минут в рамках классного часа, с повторением темы три раза в год. В ходе этих занятий будут предложены практические советы, игры, интерактивные методы обучения, демонстрации, видеоролики и другие формы практического обучения, которые помогут сделать материал доступным и понятным для детей всех возрастов.

Фото из архива "НГ"

Напомним, 28 августа костанайская полиция проверила, как обеспечивают не личную, но общую безопасность в школах города. Все объекты образования, как в городах, так и в сельской местности, оснащены камерами наблюдения. Сигнал из видеокамер в более 300 объектов поступает в ЦОУ и дежурные части, в 325-ти установлены тревожные кнопки, в 205-ти - турникеты. Лицензированная охрана есть в 189 образовательных организациях.