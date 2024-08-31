Правительство РК утвердило проект постановления о проведении референдума по строительству АЭС. Если голосование пройдет в ближайшие выходные дни, какое решение примете вы? Я за. АЭС решит проблему энергодефицита и даст импульс развитию промышленности.

Я за. Современные АЭС оснащены многоуровневой системой безопасности.

Я против. Любая система безопасности неэффективна при нашем уровне коррупции.

Я против, так как есть риски, связанные с утилизацией ядерных отходов.

