"Тобол" отменил сенсацию в матче КПЛ-2024
31 августа 2024, 20:43 | Спорт
Состоялся матч 19 тура КПЛ-2024 между "Тоболом" и "Атырау", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото - ФК "Тобол"
Встреча, открывавшая программу тура состоялась в Костанае.
Гости первыми вышли вперед на 12-й минуте благодаря голу белорусского форварда Николая Сигневича, который неотразимо пробил в угол ворот Стаса Покатилова после подачи своего соотечественника Игоря Стасевича.
"Тобол" отыгрался на 71-й минуте благодаря голу вингера сборной Казахстана Ислама Чеснокова, завершившим симпатичную комбинацию в штрафной "нефтяников".
Таким образом, "Тобол" набрал 24 очка и остался на пятом месте в турнирной таблице. У "Атырау" 23 балла и шестая строчка.
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