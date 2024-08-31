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"Тобол" отменил сенсацию в матче КПЛ-2024

31 августа 2024, 20:43 |  Спорт

Состоялся матч 19 тура КПЛ-2024 между "Тоболом" и "Атырау", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото - ФК "Тобол"

Встреча, открывавшая программу тура состоялась в Костанае.

Гости первыми вышли вперед на 12-й минуте благодаря голу белорусского форварда Николая Сигневича, который неотразимо пробил в угол ворот Стаса Покатилова после подачи своего соотечественника Игоря Стасевича.

"Тобол" отыгрался на 71-й минуте благодаря голу вингера сборной Казахстана Ислама Чеснокова, завершившим симпатичную комбинацию в штрафной "нефтяников".

Таким образом, "Тобол" набрал 24 очка и остался на пятом месте в турнирной таблице. У "Атырау" 23 балла и шестая строчка.

 