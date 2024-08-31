Министр туризма и спорта освобожден от должности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.

Фото - Tengrinews.kz / Турар Казангапов

- Указом Главы государства Маржикпаев Ермек Боранбаевич освобожден от должности министра туризма и спорта Республики Казахстан, - говорится в сообщении Акорды.

На эту должность Ермек Маржикпаев был назначен 2 сентября 2023 года.

Отметим, неделю назад, 24 августа Ермек Маржикпаев заявил, что сменит минимум половину всех начальников региональных управлений спорта и многих глав федераций. Об этом он говорил на совещании по итогам Олимпиады в Париже.

Напомним, 27 августа Касым-Жомарт Токаев встретился с призерами Олимпийских игр в Париже. Тогда Президент заявил, что спортивные функционеры в Казахстане занимаются освоением многомиллиардных бюджетов.

Глава государства отметил, что за последние пять лет расходы на спорт высших достижений выросли в два раза, но адекватной отдачи нет.

- Считаю, что это является следствием отсутствия управленческой вертикали и согласованности работы профильного министерства, Национального олимпийского комитета, управлений спорта в регионах и спортивных федераций. Судя по текущей ситуации, спортивные функционеры занимаются не развитием спорта, а освоением многомиллиардных бюджетов, не ориентируясь на конечный результат. В сфере спорта регулярно фиксируются факты коррупции. Это наносит колоссальный урон не только развитию отечественного спорта, но и имиджу страны. Такая ситуация недопустима! - заявил Президент.

Ранее журналист Tengrinews.kz поговорила с министром туризма и спорта Ермеком Маржикпаевым. Тогда он рассказал, как Казахстан готовится к Олимпиаде в Париже, что будет с законом о лудомании, почему в Турции отдыхать дешевле, чем в родной стране, и какие задачи поставил Президент Касым-Жомарт Токаев.

В мае этого года Ермек Маржикпаев ответил на вопрос о бизнесе своей семьи. Журналисты отметили, что супруга экс-министра является учредителем ТОО "Береке-Бурабай", владеющего сетью отелей в Боровом. Во время брифинга в правительстве Маржикпаев подтвердил, что его семья занимается бизнесом.

- Да, вы прекрасно знаете, наша семья занимается бизнесом. Но никакого отношения к Министерству туризма и спорта она не имеет. До прихода на государственную службу, до 2008 года, мы занимались бизнесом. В будущем году этому предприятию будет 30 лет. Это предприятие развивалось задолго до того, как я пришел на госслужбу, - сказал министр.

Ермек Маржикпаев родился 29 августа 1969 года в Целинограде. В 1994 году окончил Целиноградский педагогический институт имени Сейфуллина, в 2001 году - университет "Туран", в 2009 году окончил Кокшетауский университет. Учитель истории, юрист, бакалавр финансов.

Трудовую деятельность начал учителем физкультуры, тренером по боксу, был учителем истории средней школы в 1991-1992 годах. С 1992 по 1995 год занимал должность директора МЧП "Шонай". С 1995 по 2008 год выполнял обязанности генерального директора МЧП (ТОО) "Береке-Бурабай". С 2007 по 2009 год был депутатом Акмолинского областного маслихата. В период с 2008 по 2012 год занимал должность акима Аршалынского района, с 2012 по 2013 год - акима Зерендинского района Акмолинской области. С 2013 по 2014 год - заместитель акима Акмолинской области по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог. С января 2015 года по март 2019 года - аким Кокшетау. С 2019 года занимал должность акима Акмолинской области.