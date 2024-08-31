Синоптики рассказали, чего ожидать казахстанцам от погоды в сентябре. По их прогнозам, в первый месяц осени погода в большинстве областей республики ожидается прохладная и дождливая, лишь на западе страны в начале сентября почти не будет осадков, передает Tengrinews.kz.

Фото - Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В Костанайской области ночью от +2...+7 градуса, на почве вероятны заморозки, до +8...+13 градусов, днем от +10...+18 до +17...+25 градусов.

В северной половине страны осадки ожидаются часто в течение месяца, перерывы будут кратковременными в течение 1-3 дней. В отдельные дни по республике прогнозируются сильные дожди с грозами, градом и порывистым ветром. В северной половине страны чаще ожидаются туманы.

В первой декаде сентября на западе страны ночью температура воздуха сохраниться в пределах +8...+15 градусов, днем +23...+30 градусов, на юго-западе республики ночью +17...+25 градусов, днем +28...+35 градусов, лишь в отдельные дни – небольшое понижение температуры.

В Актюбинской области ожидается колебание температуры воздуха ночью от +3...+10 до +10...+15 градусов, днем от +17...+25 до +22...+27 градусов.

В северных и в центральных регионах Казахстана похолодает ночью до +2...+10 выше ноля, на почве возможны заморозки, днем до +8...+15 градусов. В конце декады ожидается небольшое повышение температурного фона.

На востоке республики ожидается колебание температуры воздуха ночью от +8...+16 до +2...+7 тепла, во второй половине декады вероятны заморозки, днем от +12...+23 до +17...+25 градусов.

На юге, юго-востоке страны также прогнозируется колебание температуры воздуха днем от +22...+30 до +17...+23 градусов.

Температура воздуха во второй и в третьей декадах сентября на севере, в центре и востоке республики ночью составит +3...+8 выше ноля, в отдельных районах могут наблюдаться заморозки, днем температура будет колебаться от +12...+19 до +21...+26 градусов.

На западе и в южных регионах Казахстана температура воздуха прогнозируется ночью +7...+15, во второй половине месяца на поверхности почвы возможны заморозки, днем ожидается колебание температуры воздуха от +25...+35 до +15...+23 тепла.

В третьей декаде сентября в северных, центральных и восточных регионах возможен переход дождя в снег.