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Спасатели потушили пожар в частном доме в Костанайском районе

31 августа 2024, 13:12 |  Происшествия
Сегодня ночью, 31 августа,  в Тобыле (Костанайский район) в частном жилом доме произошел пожар. Как сообщают в пресс-службе ДЧС Костанайской области, огнеборцы незамедлительно отправились к месту вызова. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось избежать распространения огня на соседние строения.
 


Пожар полностью ликвидирован на площади 70 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается.
 


- В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101 или 112! - напоминают в ведомстве.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области