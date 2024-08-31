Спасатели потушили пожар в частном доме в Костанайском районе
31 августа 2024, 13:12 | Происшествия
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