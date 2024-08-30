Нарушения выявили полицейские при проверке готовности автобусов к перевозке детей в Костанайской области
Андрей СКИБА
Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, сейчас в регионе эксплуатируется 125 транспортных средств, осуществляющих подвоз детей к образовательным организациям. При этом почти 50% этих автобусов используются более 7 лет.
Проверке полиции подверглись все 125 «школьных» автобусов, среди которых новые модели Yutong, Jac Sunray, IVECO, ПАЗ и ГАЗель.
Грубое нарушение было выявлено сотрудниками полиции в Костанайском районе.
При осмотре одного из 16 проверенных автобусов был обнаружен дефект рулевой рейки, которая была повреждена в результате ДТП и до сих пор не отремонтирована.
Управлять автобусом с поврежденной рулевой рейкой крайне сложно и опасно. Сам транспорт эксплуатируется чуть более года, однако это представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья детей.
Этот автобус полицейские не допустили к эксплуатации и внесли представление в образовательную организацию.
Пока это единственный выявленный случай нарушения. Проверки транспорта для перевозки детей будут продолжены полицией и в течение учебного года.
В ведомстве напоминают, что перевозка организованных групп детей осуществляется автобусами, имеющими не менее двух дверей и соответствующими требованиям, установленным Правилами перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом. В автобусе должен находиться взрослый (старше 18 лет) сопровождающий.
Автобусы должны быть оборудованы проблесковым маячком жёлтого цвета. Спереди и сзади должны быть установлены опознавательные знаки «Перевозка детей».
К перевозке допускаются водители в возрасте не менее 25 лет, имеющие водительское удостоверение соответствующей категории и стаж работы водителем не менее пяти лет. При каждой перевозке водители обязаны проходить предрейсовый медицинский и технический осмотры.
Количество перевозимых детей в автобусе не должно превышать количество посадочных мест.
Фото пресс-службы ДП Костанайской области
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