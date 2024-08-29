Одновременно нарушившие ПДД водители, понесли наказание в Костанае
29 августа 2024, 20:38 | Происшествия
В социальных сетях завирусилось видео под названием "Красиво? Прямо вальс".
На записи видно, как два автомобиля Chevrolet и Nissan одновременно выполняют разворот на пересечении улицы Алтынсарина и проспекта Аль-Фараби.
Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, на этом перекрестке установлен дорожный знак 3.19 "Поворот запрещен".
Полицейские быстро установили личности обоих водителей. За нарушение требований дорожного знака они были привлечены к административной ответственности, каждому назначен штраф в размере 11 тысяч тенге.
Кадр из видео
Последние новости
29.08.24 15:22 Какая судьба ждет старые купюры - комментарий главы Нацбанка
29.08.24 14:21 Снятие пенсионных на лечение зубов: опубликованы правила
29.08.24 13:15 Тимур ГАФУРОВ: Тест про АЭС
29.08.24 12:17 Что предлагают Казахстану зарубежные строители АЭС
29.08.24 11:35 Академия музыкальных искусств в Праге (AMU)
29.08.24 10:49 Временный запрет на ввоз яблок вводят в Казахстане
29.08.24 09:47 Навязчивую “любовь“ хотят запретить в Казахстане
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.