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Одновременно нарушившие ПДД водители, понесли наказание в Костанае

29 августа 2024, 20:38 |  Происшествия
В социальных сетях завирусилось видео под названием "Красиво? Прямо вальс".
 
На записи видно, как два автомобиля Chevrolet и Nissan одновременно выполняют разворот на пересечении улицы Алтынсарина и проспекта Аль-Фараби.
 
 
Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, на этом перекрестке установлен дорожный знак 3.19 "Поворот запрещен".

Полицейские быстро установили личности обоих водителей. За нарушение требований дорожного знака они были привлечены к административной ответственности, каждому назначен штраф в размере 11 тысяч тенге.

Кадр из видео