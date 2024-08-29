В социальных сетях завирусилось видео под названием "Красиво? Прямо вальс".

На записи видно, как два автомобиля Chevrolet и Nissan одновременно выполняют разворот на пересечении улицы Алтынсарина и проспекта Аль-Фараби.

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, на этом перекрестке установлен дорожный знак 3.19 "Поворот запрещен".