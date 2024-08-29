В Караганде и Усть-Каменогорске прошли заключительные игры группового этапа Кубка Казахстана по хоккею с шайбой.

В игре голкипер «Горняка» Владислав Тихонов / Фото pro.ligasy.kz

«Горняк», обеспечивший себе выход в полуфинал Кубка РК после побед над «Иртышом» (9:1), «Актобе» (7:1) и «Бейбарысрм» (9:5), проводил последний матч в группе «В» в Караганде в Ледовом дворце «Караганды-Арена» с местным хоккейным клубом «Сарыарка». Карагандинцы также подошли к заключительному матчу группового этапа без поражений, вырвав на последней минуте победу у атырауского клуба (5:4) и с одинаковым счетом (7:2) разгромив клубы из Павлодара и Актобе. В поединке между «Горняком» и «Сарыаркой» определялось, какая из этих команд выйдет в полуфинал с первого места.

К 25-й минуте встречи карагандинцы трижды огорчили вратаря рудничан Владислава Тихонова, сыграв при этом надежно в защите. На последней минуте первого периода счет открыл Евгений Лызин, в начале второй двадцатиминутки отличился Александр Коннов, а затем и Глеб Зайцев.

Но в середине второго периода Виктор Васин сумел забросить шайбу в ворота «Сарыарки», добив ее после того, как голкипер карагандинцев Жакен Ибрагимов дважды отразил перед этим броски в исполнении Руслана Абдуллаева и Романа Поляничева. Это была уже четвертая заброшенная на турнире шайба Васина, в активе которого еще и четыре результативные передачи. А чуть более чем через минуту Владимир Кротов после передач Валерия Гурина и Оскара Юлбарисова броском от синей линии сократил разрыв в счете до минимума. С этим минимальным преимуществом карагандинцев завершился второй период, после которого счет по броскам по воротам был равным - 22:22.

В заключительном периоде хоккеисты «Горняка» значительно перебросали «Сарыарку», нанеся по ее воротам 14 бросков, в то время, как соперник сделал это четыре раза. А вернувшаяся в матч интрига продержалась до предпоследней минуты матча, на которой карагандинцы реализовали численное большинство через 15 секунд после удаления в составе «Горняка» Алексея Власкина за подножку. Не помогла рудничанам и замена на последней минуте вратаря на шестого полевого игрока.

Опасный момент у ворот «Сарыарки» / Фото pro.ligasy.kz

Таким образом, «Горняк», уступив со счетом 2:4 (0:1, 2:2, 0:1), занял в группе «В» второе место и в полуфинале Кубка РК встретится с победителем группы «А», которым стал петропавловский «Кулагер». Петропавловцы, игравшие в Усть-Каменогорске в Ледовом дворце спорта имени Бориса Александрова, на первом этапе были сильнее действующего чемпиона страны и финалиста прошлого Кубка кокшетауского «Арлана» (3:1), сломили сопротивление «Алматы» (3:2), уступили действующему обладателю Кубка ташкентскому «Хумо» из Узбекистана (3:4) и одержали волевую победу, но уже за пределами основного времени - в овертайме, над местным «Торпедо» (3:2 ОТ).

Вторую полуфинальную пару составили «Сарыарка» и занявший второе место в группе «А» «Арлан», в активе которого три победы - над «Алматы» (3:0), «Хумо» (4:1) и хозяевами льда (4:3).

Полуфиналы состоятся в субботу, 31 августа в Усть-Каменогорске, а 1 сентября там же определится победитель Кубка РК по хоккею с шайбой сезона-2024/2025.