Сегодня, 29 августа, около 10:40 на пересечении улиц Поповича и Юбилейной произошло ДТП с участием двух автомобилей.

- Водитель автомобиля Skoda, двигаясь со стороны Костаная и поворачивая налево в село Заречное на улицу Юбилейная, не убедившись в безопасности совершаемого маневра, столкнулся с автомобилем Lada Vesta, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

Два пассажира из обоих автомобилей получили травмы.

Также сегодня, в 11:00, в Тобыле на улице Тәуелсіздік (возле мечети) водитель автомобиля ВАЗ-2110 наехал на 9-летнюю девочку, переезжавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.

Она получила различные травмы.

- Полицейскими установлено, что на месте ДТП имеются все необходимые технические средства регулирования дорожного движения: дорожный знак «пешеходный переход», дорожная разметка в виде «зебры» и знак «ограничение максимальной скорости, - отметили в пресс-службе ведомства. — По вышеуказанным фактам процессуальное решение будет принято после проведения всех необходимых экспертиз.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области