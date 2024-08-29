Председатель Национального банка страны Тимур Сулейменов ответил на вопрос о том, когда в банкоматах заменят все старые пяти- и десятитысячные купюры на новые, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Мы специально не будем заменять – нет такого, что мы будем всех вынуждать принести скорее старые купюры. В течение двух лет они будут ходить спокойно, параллельно. Они будут приниматься до полного исчерпания старых купюр", - сказал Сулейменов на брифинге в Нацбанке.

Он заверил, что казахстанцам беспокоиться не о чем.

"Если у вас есть старые пяти- и десятитысячные купюры, вы можете ими расплачиваться. В любом случае банки и мы примем их и обменяем на новые", - пообещал Сулейменов.