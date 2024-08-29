Временный запрет на ввоз яблок вводят в Казахстане
29 августа 2024, 10:49 | Государство
В Казахстане вводят временный запрет на ввоз яблок. Такое решение приняли на заседании комиссии по вопросам внешнеторговой политики в правительстве, сообщает Informburo.kz.
Фото с сайта Informburo.kz
В 2024 году ожидается выход яблоневых садов на полное плодоношение и повышение урожайности на 18%, что обеспечит потребность внутреннего рынка. Поэтому теперь яблоки из третьих стран не будут поставляться в Казахстан автомобильным транспортом. Единственным исключением стали страны ЕАЭС.
По информации Министерства сельского хозяйства, валовой сбор яблок в этом году прогнозируется на уровне 300 тысяч тонн.
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