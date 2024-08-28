Сотрудники фирмы продемонстрировали полицейским и журналистам, как они нажимают на тревожную кнопку, чтобы вызвать вооруженных охранников.

Полицейские отметили, что норматив - 10 минут - был выполнен. Впрочем, "Нива" с охранниками в момент вызова уже стояла на территории школы.

Сотрудник управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области Амангельды БАПИНОВ сообщил, что такие проверки объектов образования, их в регионе 506, проводят ежегодно.

- Требования к безопасности такие: обеспечение пропускного режима, оснащение системами видеонаблюдения и оповещения, тревожными кнопками. Также должна быть обеспечена передача видеоизображения в Центр оперативного управления (ЦОУ) и дежурную часть полиции, пояснил журналистам Бапинов. - Если в образовательном учреждении обучаются более 700 человек, оно должно быть оснащено турникетами и лицензированной физической охраной.

Тревожная кнопка в CШ №17

Все объекты образования, как в городах, так и в сельской местности, оснащены камерами наблюдения. Сигнал из видеокамер в более 300 объектов поступает в ЦОУ и дежурные части, в 325-ти установлены тревожные кнопки, в 205-ти - турникеты. Лицензированная охрана есть в 189 образовательных организациях.

На входе в СШ № 17 установлены турникеты...

Сейчас более 100 объектов подключают свои камеры наблюдения к ЦОУ или к отделениям полиции, в более чем в 90 объектах устанавливаются тревожные кнопки. В этом году на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях области выделено более 1 млрд тенге.

- С начала года нами уже проверено 307 объектов образования, на 123 из них выявлены нарушения, - отметил Бапинов. - Например, камеры видеонаблюдения были в нерабочем состоянии, не было физической охраны. Более 17 руководителей объектов были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму более 5 млн тенге. Были вынесены предписания, они должны были устранить нарушения в срок от 30 дней до 1 года. При повторной проверке эти нарушения были устранены.

Номера школ, где были выявлены нарушения, сотрудник ДП называть не стал, ссылаясь на служебную тайну.

...и системой распознавания лиц

Бапинов отметил: сейчас посторонний человек на территорию объектов образования просто так зайти не сможет - не позволят турникеты, камеры наблюдения и охранники. В СШ № 17 к тому же установлена система распознавания лиц. Но работает она, по наблюдениям корреспондента «НГ», работает она не всегда корректно - не смогла распознать школьника, который пришел получить учебники.

Сотрудница фирмы KZ-Security, женщина средних лет, держала в руке металлоискатель и внимательно проверяла приходивших в школу. На поясе у нее полицейская дубинка. Корреспондента «НГ» проверять не стали - вероятно, опознали по фотокамере

У охранника должно быть свидетельство о прохождении специальных курсов, возраст - не моложе 19 лет. Верхняя планка по возрасту не установлена. Сотрудник должен дважды в год проходить обучение, чтобы понимать, какие действия нужно предпринимать при угрозе теракта, обнаружении подозрительных предметов, поступлении анонимных звонков.

- Как правило, охрана имеет при себе дубинки и металлоискатель для досмотра, - добавил Амангельд Бапинов.

И резюмировал: нарушений обеспечения безопасности в СШ № 17 не выявили.

- Как вы считаете, этих мер достаточно для обеспечения безопасности? Недавно в России и Казахстане произошли случаи массшутинга, когда вооруженные школьники стреляли в охранников, учеников, педагогов и родителей. Эта школа готова к такому, по вашему мнению? Справится ли охранник в случае массшутинга? - спросил корреспондент «НГ».

- Я считаю, что система антитеррористической защищенности направлена прежде всего на профилактику, то есть недопущение таких фактов. Нарушитель, находясь на территории школы, будет видеть, что имеются системы видеонаблюдения, физическая охрана и турникеты. Всё это позволит выиграть время для приезда сотрудников полиции и принять меры по защите учащихся и персонала школы от нарушителя. Это его остановит.

Заместитель директора начальной школы № 17 Кенжетай КУЖУМСУГУРОВА пояснила журналистам, что для обеспечения безопасности создана база данных, куда загружены фото преподавателей, учеников и работающего персонала.

- Никто не сможет зайти к нам, пока не пройдет фейс-контроль, - отметила она. - Если к нам приходит какой-либо посетитель, например, из другой школы, то такая система не подходит. И у нас есть охранная служба, которая записывает его данные по удостоверению личности, проверяет сумки и выдает пропуск.

В школе установлены 78 камер видеонаблюдения: 25 наружных

и 53 внутренних.

Есть кабинет оператора, который целый день наблюдает за камерами.

Все данные с камер наблюдения СШ № 17 передаются в ЦОУ

- Это помогает не только обеспечивать безопасность, но и, например, помогать ребенку, если он потерял какую-либо вещь, - говорит Кенжетай Кужумсугурова. - А вообще, конечно, нужна такая система, учитывая события в последнее время. Что творится в школах России… Пока таких случаев у нас не было, никаких пакетов не подкидывали. Мы находимся здесь как дома, всех оберегаем, администрация следит за порядком. Но на всякий случай это всё работает: нажали на тревожную кнопку и в течение 5-7 минут служба приехала. В год несколько раз проводим учения. Всё по инструкции. Мы готовы.

На въезде в СШ № 17 установлен шлагбаум

Фото Андрея СКИБЫ