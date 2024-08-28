Теперь казахстанцам не обязательно обращаться в ЦОН для получения госуслуг, сообщила сегодня, 28 августа, пресс-служба госкопорации «Правительство для граждан». Можно воспользоваться новым сервисом вызова сотрудника центра обслуживания населения на дом. Специалист сможет приехать в назначенное время по указанному адресу.

"Важно учесть, что выездные сотрудники ЦОН могут оказать любые государственные услуги за исключением получения паспорта, удостоверения личности, водительских прав и регистрации транспортных средств", - отмечается в сообщении.

Пилотный проект запущен во всех регионах Казахстана. Чтобы воспользоваться сервисом, выберите на официальном сайте Госкорпорации «Выезд персонального менеджера на дом», заполните необходимые сведения. Также заявки принимаются по номеру 1414. Сотрудники «Правительства для граждан» свяжутся с услугополучателем для уточнения деталей и определения времени выезда.

- Ранее нами уже была реализована возможность получения услуг по приоритетной очереди в ЦОНах, которые оказывают персональные менеджеры. Мы пошли дальше и теперь сотрудники центров обслуживания населения выезжают к услугополучателям. Это очень удобно для занятых граждан, - подчеркнул председатель правления «Правительства для граждан» Арман КЕНЖЕГАЛИЕВ.

Госкорпорацией также реализован проект по доставке готовых документов из ЦОНа. Доставляют документы по 144 госуслугам. Среди них - государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество, акты на земельные участки, документы с апостилем, выдача архивных справок.