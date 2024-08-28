Прямой рейс из Казахстана в США могут запустить в конце 2025 года
Прямой рейс из Казахстана в США могут запустить в конце 2025 года, сообщает Informburo.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации РК.
Фото с сайта Informburo.kz
Намерения подтвердили министр транспорта Казахстана Марат Карабаев и руководство Федеральной авиационной администрации США.
"В ходе встречи стороны договорились приложить все усилия для запуска прямых рейсов между двумя странами и обсудили вопросы своевременной поставки воздушных судов и получения слота (временной интервал, который предоставляет аэропорт для взлёта и посадки. – Авт.). Ожидается, что рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю как минимум", – проинформировали в комитете.
Для запуска авиасообщения необходимо получить определённую категорию от американских экспертов по оценке безопасности полётов.
Ранее авиакомпания Boeing подтвердила намерение открыть прямой рейс из Казахстана в США и поставить первый борт Dreamliner для этих перелётов.
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